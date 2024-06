Truy “nóng” nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản của các cô gái trẻ

Gây án chớp nhoáng

Trung tuần tháng 5-2024, CAQ Đống Đa nhận được báo cáo của CAP Ô Chợ Dừa về việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản. Cụ thể, theo đơn trình báo của chị P (SN 1982, trú tại quận Đống Đa), tối 13-5 chị điều khiển xe máy đến đoạn đường gom ở phường Ô Chợ Dừa thì dừng lại nghe điện thoại, bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe Honda Wave cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Promax. Làm việc với cán bộ điều tra, chị P cho biết 2 đối tượng gây án đều bịt kín mặt, mặc áo “xe ôm công nghệ” màu vàng, che biển số xe bằng khẩu trang, từ dáng người phía sau có thể đánh giá có tuổi đời khá trẻ… Từ lời khai của bị hại, kết hợp thông tin thu thập được từ nhân chứng, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa đã tỏa đi nhiều mũi để tiến hành các biện pháp điều tra.

Các đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Tuy nhiên, liên tiếp các ngày 17 và 18-5, CAQ Đống Đa lại nhận tin báo của 2 cô gái trình báo bị cướp giật 2 chiếc điện thoại iPhone 14 tại đường Láng (phường Láng Thượng) và phố Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa). “Bị hại cho biết, khuya 18-5 khi đang đứng một mình ở ven đường và lướt điện thoại thì bất ngờ bị 2 đối tượng vòng từ phía sau áp sát, cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân không kịp trở tay. Gây án xong, các đối tượng phóng xe tẩu thoát” - trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa kể lại.

Qua mô tả nhận dạng đối tượng của bị hại, các điều tra viên đánh giá thủ phạm có nhiều đặc điểm trùng khớp là đều đi xe Honda Wave không biển số, bịt kín mặt và mặc áo “xe ôm công nghệ màu vàng”, khả năng là cùng một nhóm. Do đó, cơ quan công an đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để “dựng” chân dung đối tượng cũng như nắm chắc phương tiện, múi giờ, quy luật hoạt động… và quyết tâm bóc gỡ ổ nhóm này trong thời gian nhanh nhất.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của một đối tượng trong ổ nhóm

Truy tìm dấu vết tội phạm

Ngày 20-5, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đa phối hợp với công an các phường có liên quan trên địa bàn làm rõ và bắt giữ Nguyễn Minh Đức (SN 1984, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, có 4 tiền án) hiện đang là chủ cửa hàng buôn bán điện thoại. Nguyễn Minh Đức đã mua 2 điện thoại di động là tang vật của vụ án cướp giật tài sản. Đấu tranh với Đức, cơ quan công an xác định các đối tượng còn lại trong ổ nhóm này là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1998), Nguyễn Huy Cường (SN 2003), Lê Viết Mạnh (SN 2003), Lê Viết Hùng (SN 1998), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001) cùng quê Thanh Hóa, có liên quan đến 3 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa.

“Để chuẩn bị cho mỗi lần gây án, các đối tượng đi thành từng cặp và ngụy trang để tránh bị phát hiện. Trong đó, chiếc xe các đối tượng sử dụng được che biển kiểm soát. “Con mồi” các đối tượng nhắm đến là nữ giới đi một mình trên phố và đang mải sử dụng điện thoại, không quan sát xung quanh hoặc điều khiển xe máy một tay để nghe điện thoại. Khi đó, các đối tượng sẽ bám theo mục tiêu trong quãng đường dài, đợi đến chỗ đường vắng thì áp sát cướp giật tài sản” Đại úy Trần Hồng Công, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa

Ngay lập tức, trong đêm 20-5, cơ quan điều tra đã triển khai các mũi trinh sát tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố tiến hành triệu tập các đối tượng này khi chúng đang lẩn trốn tại Hà Nội, Thanh Hóa và Bắc Ninh. Qua đấu tranh, 5 đối tượng gồm Cảnh, Hiếu, Cường, Mạnh, Hùng thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn quận Đống Đa. Khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận thêm đã thực hiện 1 vụ cướp giật điện thoại di động iPhone 15Promax vào ngày 18-5 trên đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), 1 vụ cướp giật điện thoại iPhone 15 vào tối 12-5 tại phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Số điện thoại cướp giật được các đối tượng đều bán cho Nguyễn Minh Đức.

“Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn quận, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Văn Cường, Lê Viết Mạnh, Lê Văn Hùng về hành vi “Cướp giật tài sản”; Nguyễn Minh Đức về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” - Đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng CAQ Đống Đa thông tin.

Hình ảnh do camera ghi lại cảnh các đối tượng cướp giật tài sản ngày 18-5

Vết trượt dài của nhóm bạn cùng quê

Cũng theo CAQ Đống Đa, đây là ổ nhóm cướp giật có tính chất chuyên nghiệp, gây ra nhiều vụ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các đối tượng Cảnh, Hiếu, Cường, Mạnh và Hùng vốn là bạn cùng quê, quen biết nhau từ khi còn đi học. Sau này, các đối tượng lang bạt khắp các nơi rồi tụ tập nhau tại Hà Nội. Xuất phát từ ham chơi, lười lao động, các đối tượng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Mỗi lần cướp được tài sản, các đối mang bán cho Nguyễn Minh Đức. Sau khi gây ra 5 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội, nhóm này đã chia nhau tỏa đi các tỉnh, thành lân cận để lẩn trốn, chờ thời cơ tiếp tục gây án.

