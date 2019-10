Truy nã “siêu trộm" vô hiệu camera cuỗm 70 lượng vàng cùng 3,3 tỷ đồng

Truy nã “siêu trộm" vô hiệu camera cuỗm 70 lượng vàng cùng 3,3 tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 11:30 AM (GMT+7)

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Đoàn đột nhập vào nhà vô hiệu hóa nhiều camera lấy đi 3,3 tỷ đồng tiền mặt, hơn 70 lượng vàng và nhiều tài sản khác.

Đối tượng Đoàn đang bị truy nã.

Liên quan đến vụ trộm với số tài sản lên đến hơn 8 tỉ đồng gây rúng động dư luận thời gian qua, ngày 30/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với Đặng Văn Đoàn (tên gọi khác là Phương, Miên, sinh năm 1979, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Qua công tác khai thác, Công an đã xác định Đoàn là nghi can thứ 4 trong vụ trộm trên, hiện đang truy nã để làm rõ vụ án.

Hiện nay, Đặng Văn Đoàn bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết, đối tượng Đoàn sống ở gần nhà và có thời gian làm thuê cho gia đình nạn nhân. Đặc điểm nhân dạng Đặng Văn Đoàn: cao khoảng 1,65m, dáng người mập, nước da đen, có nốt ruồi cách 3cm trên sau đầu mày trái, nói giọng miền Nam.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự công an các địa phương trên toàn quốc biết để phối hợp truy tìm đối tượng Đặng Văn Đoàn.

Trước đó, vào ngày 4/12/2018 tại nhà chị Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1978, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) đến công an trình báo, lợi dụng lúc gia đình chị đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào nhà vô hiệu hóa nhiều camera an ninh để lấy đi nhiều tài sản (gồm 3,3 tỉ tiền mặt; 70 lượng vàng và nhiều tài sản có giá trị khác, được cơ quan công an xác định là trên 9 tỉ đồng).

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và đã xác định Đặng Văn Đoàn đã tham gia vụ trộm.

Ba bị can khác gồm: Hồ Đức Thiện (SN 1986, trú tại tỉnh Nghệ An) là đối tượng trực tiếp đột nhập vào nhà phá két sắt và bị camera an ninh của gia đình ghi được hình ảnh. Đến ngày 25/12/2018, Thiện bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thu giữ 400 triệu đồng;

Trần Đức Thảo (SN 1983) và Trần Văn Anh (SN 1984), cùng ngụ tỉnh Nghệ An. Thảo và Anh ra đầu thú ngày 17/6/2019 tại Cục Cảnh sát hình sự phía Nam.

Hiện, công an đang truy bắt Đoàn về tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm chấn động trên.