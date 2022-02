Truy nã nghi phạm bắn chết vợ rồi bỏ trốn

Thứ Sáu, ngày 18/02/2022 17:37 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Hạng A Do sau nhiều ngày truy tìm đối tượng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã bị can đối với Hạng A Do (SN 1986, trú xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 18h tối 30/1, người dân tại bản Khá nghe thấy tiếng súng nổ phát ra từ nhà Hạng A Do nên đã chạy sang. Khi đến nơi, mọi người phát hiện chị G.T.M (vợ Do) đã tử vong với vết thương do súng bắn. Thời điểm này, Do đã rời khỏi nhà.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, tìm thấy một súng săn tự chế tại nhà của nạn nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy tìm Hạng A Do về hành vi Giết người.

Nguồn: http://danviet.vn/truy-na-nghi-pham-ban-chet-vo-roi-bo-tron-50202218217381078.htmNguồn: http://danviet.vn/truy-na-nghi-pham-ban-chet-vo-roi-bo-tron-50202218217381078.htm