Truy bắt nhóm cướp táo tợn tại thành phố biển

Nguồn tin từ Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 16/3 cho biết, sau hơn 60 ngày xác lập chuyên án truy xét, các trinh sát hình sự cơ quan này đã phối hợp Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) lật tẩy hành tung Nguyễn Đức Phi Long (SN 1994, trú ở khu phố 8, phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm), là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản hết sức táo bạo tại thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang và 7 vụ trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản tại TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Theo Thượng tá Trình Minh Hòa – Phó trưởng Công an TP Nha Trang, vào khoảng 1h sáng 31/12/2022, trong lúc chị X – một phụ nữ ở thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động bất thường. Khi chị bật dậy thì bị một nam thanh niên cầm dao khống chế, đe dọa tính mạng rồi cướp đoạt chiếc xe máy tay ga nhãn hiệu Honda SH150 cùng 1 điện thoại iPhone XS và 3 triệu đồng trong cốp xe. Trước khi tẩu thoát về hướng Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, kẻ cướp còn có hành động bất thường với người phụ nữ.

Điều tra viên ghi lời khai của Nguyễn Đức Phi Long.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Theo nạn nhân mô tả, đối tượng gây án nói tiếng Nam, cao khoảng 1m65, mặc áo khoác màu đen, vai mang túi xách nhỏ, gương mặt che chắn bằng khăn vải trùm đầu. Vụ cướp xảy ra ở vùng ngoại ô trong đêm tối mịt, gần hiện trường không có camera an ninh của người dân, nên cuộc truy xét vấp phải không ít khó khăn.

Với quyết tâm truy bắt tội phạm, ngày 5/1, Trưởng Công an TP Nha Trang quyết định xác lập chuyên án, huy động nhiều trinh sát hình sự, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét ráo riết thủ phạm. Khi các trinh sát ngược vào Ninh Thuận truy theo dấu vết nghi can cũng là lúc Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm xác định Nguyễn Đức Phi Long đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản ở địa phương này.

Trước mỗi lần gây án, Long thực hiện những chiêu trò rất gian manh để đối phó với Công an khi thuê người hành nghề xe ôm chở đến các khu dân cư rồi đi bộ qua nhiều nhà dân để tìm cơ hội đột nhập trộm cắp, cướp tài sản. Trước khi đột nhập, Long sử dụng diềm mũ hoặc khăn vải che mặt và chọn hướng né tránh tầm kiểm soát của camera. Nếu bị phát hiện, đối tượng này lập tức sử dụng bình xịt hơi cay hoặc dao để khống chế, đe dọa, tấn công nạn nhân, chuyển từ trộm sang cướp.

Một trong số các nạn nhân là chị Nguyễn Nhất Quỳnh Thư (SN 2000, trú ở thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước) nhớ lại, trong lúc chị đang nằm trong căn nhà trọ tại con hẻm phố Lê Duẩn, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm thì một thanh niên đột nhập cướp giật điện thoại iPhone 14 Pro Max trị giá 34 triệu đồng. Còn anh Nguyễn Duy Cương (SN 1983, trú ở khu phố 1, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm) thuê nhà ở khu phố 3, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm để tạm trú, nhưng đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 2 điện thoại, 1 xe máy Sirius BKS 85B1-286.83, bên trong cốp xe là ví da có gần 20 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Xuân Thu (SN 1987, trú ở khu phố 10, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm) đang ngồi trong căn nhà trọ ở hẻm phố Huỳnh Tấn Phát, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm thì một thanh niên ập vào dùng dao khống chế cướp đoạt điện thoại iPhone XSM trị giá 17 triệu đồng…

Từ kết quả điều tra truy xét với nhiều chứng cứ thu thập được, đến giữa tháng 3/2023, một mũi trinh sát hình sự Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm bất ngờ ập vào một căn nhà ở khu phố 7, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm vây bắt Nguyễn Đức Phi Long.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Long khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản ở Phan Rang – Tháp Chàm. Trong số đó, La Trung Phi (SN 1996, trú ở phường Phủ Hà, TP Phan Rang – Tháp Chàm) tham gia cùng Long 1 vụ trộm cắp và 1 vụ cướp giật tài sản, nên đối tượng này cũng đã bị các trinh sát truy bắt. Chiếc xe máy Honda SH150 trong vụ cướp ở TP Nha Trang đã được Công an TP Nha Trang truy thu từ người mua ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Cùng với việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã thực thi lệnh tạm giam về tội danh "Cướp giật tài sản" đối với Nguyễn Đức Phi Long và La Trung Phi, đồng thời phối hợp Công an TP Nha Trang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ các vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản khác do hai đối tượng nêu trên thực hiện trong thời gian qua.

