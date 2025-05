Giang hồ Minh 'cháy' ở Bình Thuận bị bắt tại Đồng Nai

Ngày 20-5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vào lúc 0 giờ sáng 20-5, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Văn Minh tức Minh “cháy” sau hơn 1 năm trốn truy nã.

Minh "cháy" bị bắt sáng 20-5.

Trước đó vào tháng 8-2023, Nguyễn Văn Minh, tức Minh "cháy" (50 tuổi, quê xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thường trú xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình) cùng đồng bọn thực hiện hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác tại huyện Bắc Bình rồi bỏ trốn.

Ngày 9-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Minh. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục khởi tố bị can đối với Minh về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và ra quyết định truy nã đối với Minh vào ngày 15-5-2025.

Minh "cháy" trước khi bỏ trốn.

Xác định Nguyễn Văn Minh là đối tượng nguy hiểm, đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, nếu còn ở ngoài xã hội sẽ có khả năng, điều kiện tiếp tục gây án. Vì vậy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ trinh sát nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm truy bắt.

Các trinh sát xác định sau khi bỏ trốn, Minh “cháy” đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành, làm nhiều công việc khác nhau để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định nhân thân, lai lịch của người có liên quan và nơi lẩn trốn của Minh "cháy".

Sau khi đã xác định được vị trí, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Văn Minh di lý về Bình Thuận tiếp tục xử lý.

Trước đó, tháng 6-2020, Minh “cháy” bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh vì liên quan tới các hành vi hủy hoại tài sản; lấn chiếm, sang nhượng đất công trái phép.

Minh "cháy" bị bắt năm 2020.

Minh là người đã trực tiếp đứng ra thuê nhân công chặt phá hơn 2.000 cây bạch đàn của một người dân ở xã Sông Bình, Bắc Bình. Sau khi bị truy tố, xét xử, chấp hành xong án phạt tù, Minh "cháy" mở nhà hàng và tiếp tục cùng đàn em thực hiện nhiều hành vi lấn chiếm đất đai.

Minh “cháy” là tay anh chị có “số má” ở xã miền núi Phan Lâm và có mối quan hệ ngoài xã hội rất phức tạp. Trong thời gian dài, Minh “cháy” đã quy tụ hàng chục thanh niên có nhân thân bất hảo, nghiện ngập ở các tỉnh phía Bắc vào dưới trướng của mình.

Minh rất ít khi xuất hiện ở các vụ việc gây mất trật tự an ninh tại địa phương mà hầu hết đều chỉ đạo đàn em ra tay.