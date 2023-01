Bắt nhóm cướp hung hãn chuyên đánh đập buộc các tài xế bỏ xe máy thoát thân

Cả 8 đối tượng trên đều chưa đến 20 tuổi, người trẻ tuổi nhất sinh năm 2007 nhưng chúng rất manh động và đã thực hiện thành công nhiều vụ cướp trên địa bàn TP Hải Phòng và Hải Dương để lấy tiền ăn chơi.

Ảnh minh hoạ

Sau khi gây ra 2 vụ cướp ở huyện An Dương, tối 6/1/2023, băng cướp liên tỉnh tuổi teen gồm Vũ Minh Hiếu và Phạm Tương Lai, cùng sinh năm 2006, ở xã Đoàn Lập; Nguyễn Trọng Quang, sinh năm 2005, ở xã Kiến Thiết; Vũ Công Nguyên, sinh năm 2007, ở xã Hùng Thắng; Đặng Đức Long, sinh năm 2005 và Đặng Văn Chiến, sinh năm 2005, cùng ở xã Vinh Quang; Nguyễn Hải Sơn, sinh năm 2004, ở xã Cấp Tiến, cùng huyện Tiên Lãng và Đoàn Việt Anh, sinh năm 2007, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An còn lên TP. Hải Dương đánh và cướp một xe máy.

Từ 2 vụ cướp trên, Công an huyện An Dương đã điều tra làm rõ và phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương truy bắt được 8 đối tượng.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội đồng thời khai nhận, trước đó vào 1h sáng 5/1/2023, chúng đến bờ hồ Tam Bạc ở nội thành Hải Phòng và phát hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy nên đã đuổi theo. Đến khu vực Cảng Đình Vũ, quận Hải An, cả nhóm quây lại dùng hung khí đánh buộc các nạn nhân phải vứt xe lại cho bọn cướp.

Sau khi gây ra 2 vụ cướp ở huyện An Dương, tối 6/1/2023, nhóm Minh Hiếu còn lên TP. Hải Dương đánh và cướp một xe máy nhãn hiệu Sirius của người đi đường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nhom-cuop-hung-han-chuyen-danh-dap-buoc-cac-tai-xe-bo-xe-may-tho...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nhom-cuop-hung-han-chuyen-danh-dap-buoc-cac-tai-xe-bo-xe-may-thoat-than-d578855.html