Rủ bạn nghiện ra bờ suối sử dụng ma túy rồi sát hại bằng dây thừng

Ngày 15-3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với công an huyện Văn Lãng, công an xã Tân Mỹ bắt giữ thành công nghi phạm giết người sau hơn 10 giờ đồng hồ gây án.

Trước đó, Công an xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện anh NVC (trú trên địa bàn) tử vong bên bờ suối.

Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nghi Nông Văn Tuấn (29 tuổi) trú tại huyện Văn Lãng.

Nông Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Tại cơ quan Công an, Nông Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi giết anh C.

Tuấn khai nhận, do có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước nên vào khoảng 18 giờ ngày 13-3 sau khi ăn cưới và uống rượu, Tuấn đã chuẩn bị dây thừng và rủ nạn nhân đi mua ma túy về sử dụng với mục đích giết nạn nhân.

Sau khi sử dụng ma túy tại khu vực bờ suối thuộc thôn Nà Lẹng, Tuấn đã dùng dây thừng siết cổ làm nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

