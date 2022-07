Nhóm cướp 'tuổi teen' chuyên 'săn' người đi chợ đêm

Thứ Sáu, ngày 15/07/2022 09:11 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản của người đi chợ đêm.

Trước đó, ngày 10-7, quá trình thực hiện công tác tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, tổ công tác HP22 Công an thành phố Hải Phòng nhận được thông tin tại khu vực chân cầu Hoàng Văn Thụ có người đi chợ bị chiếm đoạt tài sản vào ban đêm.

Nhóm đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ

Tổ công tác HP22 đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên khẩn trương xác minh và xác định khoảng 1h ngày 10-7, chị Đ.T.G (SN 1976, trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị nhóm đối tượng cướp 1 ví tiền bên trong có 340.000 đồng. Trước đó, rạng sáng 8-7, chị Đ.T.G di chuyển trên tuyến đường Đỗ Mười thuộc địa bàn thôn 5, xã Tân Dương, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng cũng bị 2 đối tượng đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave chặn xe, dùng dao đe dọa và chiếm đoạt 3 triệu đồng.

Qúa trình điều tra vụ việc, đến ngày 13-7, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gây án, gồm Trương Văn Nghĩa (SN 2006, trú tại, xã An Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), Vũ Đình Anh Kiệt (SN 2007, trú tại xã Gia Đức, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), Trần Bùi Huy Phong (SN 2007, trú tại xã An Lư, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài các vụ chiếm đoạt tài sản của chị Đ.T.G, nhóm này còn thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/nhom-cuop-tuoi-teen-chuyen-san-nguoi-di-cho-dem-post510684.antdNguồn: https://www.anninhthudo.vn/nhom-cuop-tuoi-teen-chuyen-san-nguoi-di-cho-dem-post510684.antd