Trùm giang hồ Hải "vổ" chuyên chiếm đất ven đường mới mở ở Hải Phòng bị bắt

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 09:00 AM (GMT+7)

Hải “vổ” - kẻ cầm đầu nhóm giang hồ chuyên chiếm đất ở ven đường World Bank vừa bị Công an Hải Phòng bắt.

Đối tượng Bùi Đăng Hải tức Hải "vổ" tại cơ quan công an

Chiều 16/10, Công an Hải Phòng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã bắt giữ Bùi Đặng Hải (tức Hải “vổ”, SN 1981, trú tại tổ dân phố Đ5, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) để điều tra về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" được quy định tại Bộ luật Hình sự. Theo các cán bộ điều tra, khi bị bắt, trong người Hải “vổ” còn đang tàng trữ ma túy.

Trước nhiều hành vi côn đồ của Hải “vổ” và đàn em khi chúng liên tục chiếm nhiều mảnh đất ven đường trục Bắc Nam (đường World Bank), lực lượng công an đã tiến hành điều tra.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng Hải. Tới ngày 15/10, Công an quận Hải An đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hải “vổ”.

Theo Công an Hải Phòng, Bùi Đặng Hải (Hải “vổ”) có hành vi chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trên đất bảo vệ công trình thủy lợi tại tổ dân phố C7, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất nhưng tiếp tục vi phạm.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, UBND phường Cát Bi, quận Hải An đã xử phạt hành chính nhiều lần đối với Bùi Đặng Hải về các hành vi xây dựng công trình trái phép, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng Bùi Đặng Hải chống đối, không chấp hành.

Hiện Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An tập trung điều tra và mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương trước đó, đối tượng Bùi Đặng Hải đã có hành vi đã tổ chức đông người, mang nguyên vật liệu đến các lô đất có chủ đã được quây tôn, ngang nhiên phá lán để dựng lán tạm hoặc quây tôn, chiếm đất. Khi chính quyền địa phương và chủ đất có mặt, nhóm này bỏ đi, nhưng sau đó tiếp tục quay lại đe dọa chủ nhà để chiếm đất. Có chủ đất muốn yên chuyện đã phải chi tiền cho nhóm này để có thể tiếp tục xây nhà. Chủ nhà nào không đồng ý, chúng cho người đến chửi bới, đe dọa nhóm thợ thi công…

Như Báo Giao thông đã có nhiều bài viết phản ánh: Thời gian gần đây tuyến đường trục Bắc - Nam (đường World Bank) qua địa bàn quận Hải An đang được gấp rút xây dựng. Lợi dụng sự công tác quản lý của nhiều tổ chức, chính quyền cơ sở còn nhiều bất cập, các băng nhóm giang hồ “nhảy dù” vào chiếm đất. Hải “vổ” là một trong những đối tượng được Báo Giao thông “điểm mặt” là nhóm giang hồ chiếm đất manh động nhất. Đối tượng này từng cầm đầu ổ nhóm chiếm đất Quốc phòng ở khu Đồng Xá, phường Thành Tô, sau đó lại tiếp tục có hành vi chiếm đất tại ven đường World Bank.

Sau khi báo chí phản ánh, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã kiểm tra thực trạng khu đất ven đường World Bank. Tại cuộc làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan, ông Tùng chỉ ra sự tắc trách của lãnh đạo quận Hải An khi không xử lý nghiêm, dứt điểm nên sự việc ngày càng diễn biến phức tạp, dù đã được thành phố chỉ đạo từ trước đó 2 tháng.

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng đặt câu hỏi về thông tin dư luận là có sự hậu thuẫn của công an, chính quyền địa phương đứng đằng sau các đối tượng chiếm đất. Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi chiếm đất.