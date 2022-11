Trốn truy nã sang tận sòng bạc Tam Thái Tử ở Campuchia vẫn bị bắt

Ngày 4-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này và Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia truy bắt Đỗ Trọng Trường (SN 1987; ngụ xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân) để điều tra, làm rõ tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đỗ Trọng Trường được phía Cảnh sát Hoàng gia Campuchia phối hợp truy bắt, bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa di lý về nước xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Trọng Trường về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Đỗ Trọng Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án.

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã ra Quyết định truy nã đối với Đỗ Trọng Trường, đồng thời xác lập chuyên án truy xét truy bắt đối tượng.

Sau gần 1 tháng kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được Đỗ Trọng Trường đang lẩn trốn tại khu vực sòng bạc Tam Thái Tử (Campuchia) nên đã phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiến hành bắt giữ Đỗ Trọng Trường.

Hiện, Đỗ Trọng Trường đã được di lý về địa phương để điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/dia-phuong/tron-truy-na-sang-tan-song-bac-tam-thai-tu-o-campuchia-van-bi-bat-...Nguồn: https://nld.com.vn/dia-phuong/tron-truy-na-sang-tan-song-bac-tam-thai-tu-o-campuchia-van-bi-bat-20221104110732074.htm