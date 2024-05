Trốn truy nã ở Campuchia, vừa trở về Bình Dương thì bị bắt

Bị can Bùi Quốc Việt

Ngày 3/5, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Bùi Quốc Việt (SN 2002, HKTT tỉnh Đăk Nông) để xử lý do liên quan đến vụ án giết người.

Theo hồ sơ, Bùi Quốc Việt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can và quyết định truy nã vì liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 12/2/2023 tại địa bàn TP Thuận An (Bình Dương).

Ngày 12/2/2023, Lâm Văn Vui, Nguyễn Văn Vũ Em cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Khi đi đến đoạn đường Thuận Giao 20 thì Vũ Em thì xảy ra va chạm giao thông với Trần Thúc Bảo (SN 1983, quê tỉnh An Giang) khiến hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau. Bực tức, Bảo gọi thêm người (trong đó có Việt) chuẩn bị dao, mã tấu đi tìm đánh Vũ Em để trả thù.

Khi cả nhóm đến đoạn đường Thuận Giao 20 giao với đường 22/12 thì thấy Vũ Em và Vui nên đã đuổi đánh khiến Vui đã tử vong, còn Vũ Em bị thương nặng.

Sau khi gây án, Cơ quan công an đã bắt giữ nhóm thanh niên gây án, riêng Việt đã bỏ trốn sang Campuchia.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã bắt giữ được Việt, khi đối tượng vừa trở về Bình Dương.

