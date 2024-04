Hành trình truy lùng 2 đối tượng giết người trốn nã gần 1 năm ở Campuchia

Hơn 20 tháng về trước, do mâu thuẫn phát sinh trong khi đi đòi nợ giúp nhưng bị bạn của con nợ lên tiếng bênh vực, nên tối 14/8/2022, Bùi Trọng Lưu (SN 1987, trú ở 33/11 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa), Nguyễn Khắc Thuần (SN 1996, trú ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa), Nguyễn Đức Thật (SN 1997, trú ở thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa), Trần Cao Lai (SN 1996, trú ở 12/5 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa), Lê Đức Tiến (SN 1988, trú ở khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa), Đỗ Văn Tường (SN 1989, trú ở 01 Trần Quý Cáp, phường 3, TP Tuy Hòa), Ngô Quyết Nhu (SN 1997) và em trai là Ngô Viết Tiến (SN 1999, cùng trú ở 05/1 Trần Quý Cáp, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) mang dao tự chế đến một căn nhà bên đường Phạm Ngọc Thạch, phường 9, TP Tuy Hòa để đánh “đối thủ” là Nguyễn Thế Lợi (SN 1992, trú ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ngô Quyết Nhu, Ngô Viết Tiến sau khi bị bắt giữ tại huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri - Campuchia.

Khi đến nơi, Tường đứng bên ngoài để quan sát, còn Lưu và 6 đối tượng đồng bọn ập vào bên trong nhà vung tay dao chém Lợi tới tấp khiến nạn nhân gục ngã vì bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể.

Trước tình huống đó, 3 người bạn đồng hương ở cùng nhà trọ với Lợi là Ngô Hoàn Cự, Nguyễn Kim Quốc và Thiều Quốc Tỉnh phải xông ra đánh trả để giải cứu, đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu. Thế nhưng 4 đối tượng trong nhóm côn đồ gồm Viết Tiến, Đức Tiến, Thuần, Nhu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp tục đánh đập Lợi khi nạn nhân đang nằm trên băng ca cấp cứu.

Do quá hoảng sợ nên Lợi gượng sức bật dậy khỏi băng ca để chạy trốn, nhưng 4 đối tượng trên vẫn rượt đuổi. Đến khi Lợi té ngã bên hành lang khoa cấp cứu thì bọn chúng ập đến đấm đá, dùng dao đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân nằm bất động.

Không dừng lại ở đó, Viết Tiến, Đức Tiến, Thuần, Nhu còn cầm dao, rượt đuổi, đâm chém nhiều nhát vào đầu, tay của Ngô Hoàn Cự và Thiều Quốc Tỉnh, là hai trong số 4 người đã đưa Lợi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, khiến hai nạn nhân thương tích nặng phải chuyển tiếp ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị dài ngày.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, vật chứng liên quan, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về tội danh “Giết người”.

Hai đối tượng trong số đó là Nguyễn Đức Thật, Đỗ Văn Tường bị bắt tạm giam, còn 6 đối tượng Bùi Trọng Lưu, Nguyễn Khắc Thuần, Lê Đức Tiến, Ngô Viết Tiến, Ngô Quyết Nhu, Trần Cao Lai cố tình lẩn trốn nên bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Ngô Quyết Nhu và Ngô Viết Tiến tại thời điểm bị bắt giữ ở tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Biết không thể né tránh pháp luật nên Thuần, Lai, Đức Tiến lần lượt ra đầu thú, Lưu bị truy bắt, trong khi hai anh em Ngô Quyết Nhu, Ngô Viết Tiến đã “lặn” biệt dạng. Nhiều mũi trinh sát hình sự cất công ngược xuôi đến nhiều tỉnh, thành phố để truy xét, dò tìm nhưng không phát hiện dấu tích của anh em Nhu, Tiến.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, những ngày cuối tháng 1/2024, các trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên phát hiện anh em Nhu, Tiến đang lẩn trốn và ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ Casino ở tỉnh Mondulkiri – Campuchia.

Một nguồn tin cho biết, hai đối tượng này đang trong hành trình bằng đường nội địa Campuchia từ Casino ở bên kia Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đến Casino bên kia Cửa khẩu Đăk Peur, xã Thuận An, huyện Đăk Mil (Đắk Nông), nên tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương ngược lên vùng biên Việt Nam – Campuchia để phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Đăk Nông, Công an tỉnh Mondulkiri – Campuchia triển khai phương án vây bắt anh em Nhu, Tiến khi hai đối tượng này đến cửa khẩu Đăk Peur. Thế nhưng đến giờ chót, hai kẻ trốn nã đã chuyển hướng, tiếp tục ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ một Casino khác ở Ratanakiri – Campuchia.

Với quyết tâm truy bắt tội phạm truy nã đang lẩn trốn ở nước ngoài, Công an tỉnh Phú Yên đã xin ý kiến và phân công tổ công tác gồm: Đại úy Nguyễn Thế Hiển và Thượng úy Nguyễn Trọng Nghĩa, trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên thực thi nhiệm vụ truy bắt Ngô Quyết Nhu, Ngô Viết Tiến theo Quyết định ngày 14/3 của Bộ Công an cử cán bộ đi công tác tại Vương quốc Campuchia.

Được sự hỗ trợ tích cực của Công an nước bạn, đến chiều tối 15/3 vừa qua, tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Ratanakiri đã vây bắt anh em Nhu, Tiến khi đang lẩn trốn tại một căn phòng trên tầng 5 khách sạn Mitltapheap nằm trong khu Casino ở huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, tiếp giáp với cửa khẩu quốc tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai).

Tuy nhiên, sau khị bị bắt giữ, anh em Nhu, Tiến khai nhận với nhà chức trách Ratanakiri là đã nhập cảnh trái phép vào Campuchia theo đường tiểu ngạch, rồi làm giả giấy thông hành để đi lại trong thời gian trốn nã tại Ratanakiri. Vì thế Tòa án tỉnh Ratanakiri đã ra lệnh tạm giam Ngô Quyết Nhu, Ngô Viết Tiến để điều tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật của quốc gia sở tại.

