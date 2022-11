Trinh sát theo dấu 2 tháng phá đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương

Theo đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Công an khởi tố 8 bị can, còn 16 người khác có hành vi mua bán trẻ sơ sinh, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý.

Nguyễn Thị Ngọc Như người cầm đầu đường dây mua bán trẻ sơ sinh có quy mô lớn. Ảnh: TS

Qua lời khai của những người bị bắt, đã có 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt. Tuy nhiên, do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước, những người mua và người bán đều giấu thông tin nên đến nay cơ quan công an mới tìm xác định được 7 vụ (7 bé sơ sinh bị bán).

Đường dây mua bán trẻ sơ sinh cực lớn

Đại tá Chính cho biết thêm, đường dây mua bán trẻ sơ sinh này thực chất là những người môi giới kết nối những người bán không muốn nuôi con và những người mua hiếm muộn hoặc có lý do khác để mua bán sang tay kiếm lời.

Thiếu tá Võ Văn Sơn- Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Bình Dương, cho biết: Khi ban đầu điều tra thì phát hiện chỉ có một người, nhưng càng đi sâu thì phát hiện đây là cả một đường dây, có quy mô, tổ chức bài bản.

Nguyễn Thị Ngọc Như lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để rao bán trẻ sơ sinh. Ảnh: TS

Chuyên án này liên quan đến nhiều địa bàn trong nước như: Bình Dương, TP.HCM, Bình Phước, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đắk Nông, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ…

Theo đại úy Sơn, đầu tháng 7-2022, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), phát hiện tại Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) xuất hiện một phụ nữ có tên gọi là Trúc, tài khoản Zalo là “Thiên Trúc”, thường xuyên tiếp cận những nhân viên, y tá, điều dưỡng tại bệnh viện phụ sản để lấy thông tin.

Sau đó, người này chủ động tìm gặp những phụ nữ đang mang thai đến khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ, hoặc lý do khác…

Sau khi tiếp cận, Trúc đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh và hứa sẽ bồi dưỡng cho mẹ đứa trẻ một khoản tiền. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường các trinh sát theo dõi, nắm tình hình, thu thập thông tin để xử lý.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trúc tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Như (29 tuổi, ngụ TP HCM). Như tham gia nhiều nhóm kín trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook liên quan việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản và tên khác nhau.

Các cô gái trong đường dây này còn rất trẻ. Ảnh: LA

Đại úy Sơn cho biết thêm, quá trình điều tra theo dõi các trinh sát rất vất vả vì Như rất tinh ranh, hành tung bí ẩn. Bên cạnh đó, các trinh sát liên tục bị mất dấu do địa hình khu vực đường xá chằng chịt, nhiều hẻm hóc.

Bên cạnh đó, nhóm này đều không phải ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lực lượng trinh sát mỏng, phải điều tra theo dõi trên nhiều tỉnh, thành nên gặp rất nhiều khó khăn...

Sau quá trình thu thập thông tin chứng cứ, nhận định đây là đường dây mua bán trẻ có quy mô lớn, liên quan đến nhiều người, trên nhiều tỉnh thành. Đến ngày 13-8 Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tiếp tục điều tra.

Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện Như thường xuyên đến các bệnh viện phụ sản, phòng khám thai tư nhân hoạt động trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM tìm gặp các phụ nữ để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh, chuẩn bị sinh.

Sau khi mua trẻ, Như lên các trang mạng xã hội (các hội nhóm, nhóm kín) rao bán các bé vừa mua được với giá từ 35-60 triệu đồng.

Kèm theo đứa trẻ là một bộ hồ sơ giả (giấy chứng sinh, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh..) được Như bán với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc các bé cho những người mua (nếu có nhu cầu).

Đang bán bé trai 7 ngày tuổi thì bị bắt

Khi đang đeo bám theo dõi, các trinh sát nhận được nguồn tin sẽ có giao dịch mua bán trẻ sơ sinh do Như thực hiện ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Bình Phước, kế hoạch phá án được triển khai. Ban chuyên án đã cử nhiều tổ trinh sát bí mật giám sát nhất cử, nhất động của Như.

Trưa 15-8, Như đón xe đến Bến xe Miền Đông và nhận một bé trai sơ sinh từ tay một người phụ nữ đem về nhà.

Chiếc xe chở Như mang trẻ sơ sinh đi bán bị bắt tại huyện Dầu Tiếng. Ảnh: TS

Thời điểm này, nhiều trinh sát túc trực quanh nhà Như giám giám 24/24. Đến sáng ngày 16-8, Như ra khỏi nhà và nhận một phong bì lớn loại đựng giấy tờ. Đến trưa cùng ngày, Như đem theo bé trai, cùng túi tài liệu nhận lúc sáng lên một xe ô tô màu trắng hiệu Mazda đi về hướng Bình Dương.

Đại úy Sơn cho biết, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để phá án, nên đã nhanh chóng huy động lực lượng triển khai phá án.

Các lực lượng được phân công chặn dọc tuyến đường dự kiến Như sẽ đi qua. Đến khoảng 16 giờ ngày 16-8 tại đoạn đường ĐT 744 nằm trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt Như đang ẵm bé trai sơ sinh chuẩn bị mang bán.

Lực lượng công an thu giữ 2 giấy phân tích, xác nhận ADN, 1 giấy chứng sinh được Như đặt làm giả.

Qua xác minh, bé trai sơ sinh nói trên mới được 7 ngày tuổi, có mẹ là Nguyễn Thị M (25 tuổi, quê ở Tiền Giang) đã bán con cho Như với giá 15 triệu đồng cộng với tiền viện phí. Từ lời khai của Như, ban chuyên án đã bắt giữ M tại Long An.

Bán cả con ruột khi vừa sinh ra

Tại cơ quan công an, Như khai từ tháng 2-2022 đến khi bị bắt Như đã mua, bán 5 bé trẻ sơ sinh cùng các bộ hồ sơ giả.

Điều đáng nói là khi bắt đầu “hành nghề”, Như đã bán đứa con do chính mình sinh ra khi mới chào đời.

Như bị bắt quả tang cùng bé trai sơ sinh và giấy tờ giả. Ảnh: TS

Chỉ ít ngày sau đó, Ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp hai người môi giới tại tỉnh Đăk Nông là Chu Thị Cúc Phương (40 tuổi, quê ở Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thùy Dương (19 tuổi, quê ở Bạc Liêu).

Tiếp đó, ngày 22-8 cơ quan điều tra tiếp bắt khẩn cấp 4 người có hành vi bán con mới đẻ là Nguyễn Thị Kim L (33 tuổi) và Lê Thị Ngọc Th (20 tuổi, cùng quê ở Long An), Nguyễn Thị Ngọc M (25 tuổi, quê Bến Tre) và Châu Gia H (18 tuổi, quê ở Đồng Tháp).

Qua đấu tranh, các nhóm này khai nhận: Như thực hiện thành công 5 vụ mua, bán trẻ sơ sinh. Trong đó, có 1 lần Như tự bán con mới đẻ do mình sinh ra và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua.

Chu Thị Cúc Phương thực hiện 24 vụ và Nguyễn Thị Thùy Dương thực hiện 2 vụ, trong đó một lần bán chính con đẻ của mình. Đặc biệt, ngoài việc môi giới để kiếm tiền lời thì Phương còn tổ chức “dịch vụ nuôi đẻ”. Tổng cộng có 31 bé sơ sinh bị mua bán.

Tại tỉnh Đăk Nông, Phương còn tổ chức “dịch vụ nuôi đẻ” tại chính nhà của mình. Ảnh: TS

Nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con thì Phương sẽ tập hợp tại nhà của mình (ở thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông) để nuôi chờ đến ngày sinh.

Sau khi các bé lọt lòng Phương đem bán ngay mà không cần mục đích người mua là gì. Tại thời điểm bị bắt giữ, trong nhà Phương đang nuôi 4 thai phụ.

Quá trình điều tra mở rộng đến nay, Ban chuyên án đã mời làm việc thêm 16 người mua và người bán, tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Ban chuyên án đã tìm và xác định được 7 bé sơ sinh đã bị bán. Đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Phiếu kết quả giả, mạo danh một đơn vị uy tín mà nhóm này làm để hợp thức hóa việc mua bán trẻ sơ sinh. Ảnh: TS

Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố 16 người liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

Đại úy Sơn cho biết, sau khoảng 2 tháng bắt đầu từ khi điều tra, chuyên án đã được phá thành công. Tuy nhiên trong quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn, đến nay mới chỉ xác định được 7 bé bị mua bán.

"Do cả người bán và người mua đều giấu thông tin nên công tác xác minh để tìm được các bé còn lại gặp rất nhiều khó khăn. Ban chuyên án vẫn đang tích cực xác minh, điều tra để xác định số bé còn lại được bán đi đâu", đại úy Sơn nói.

Đại úy Sơn cho biết thêm, trong 7 bé sơ sinh cơ quan công an xác định được, thì 6 bé đã được các gia đình nhận nuôi dưỡng, một bé thời điểm bắt quả tang đang được gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội tạm thời chăm sóc.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã hỗ trợ kinh phí để chăm sóc bé trai sơ sinh đang được gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội tạm thời.

Nguồn: https://plo.vn/trinh-sat-theo-dau-2-thang-pha-duong-day-mua-ban-31-tre-so-sinh-o-binh-duong-post706027.html