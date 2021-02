Phá đường dây mua bán trẻ em cực lớn: Đã xác định được người bán con

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021 14:29 PM (GMT+7)

Quá trình bóc gỡ đường dây mua bán trẻ em có quy mô lớn, công an đã xác định được 4 người có hành vi bán con cho đường dây này.

Ngày 26/2, nguồn tin cho hay, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), Công an tỉnh Cao Bằng đã triệt phá một đường dây mua bán trẻ em có quy mô lớn, xuyên nhiều tỉnh thành.

Ảnh minh hoạ

Ngày 25/2, các trinh sát đã ập vào các địa điểm nhóm đối tượng chăm nuôi các cháu bé trước khi bán sang Trung Quốc.

Lực lượng công an đã kịp thời giải cứu 4 bé sơ sinh đang trên đường được bán sang Trung Quốc. Cơ quan điều tra cũng làm rõ được 4 bà mẹ có hành vi bán con, ngoài ra còn 2 phụ nữ sắp sinh đã được đưa qua bên kia biên giới.

Được biết, đây là đường dây mua bán trẻ em có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành, trong đó có cả các đối tượng người nước ngoài.

