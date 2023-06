Triệt xóa đường dây ma túy vùng biên xứ Lạng: Cái kết của một “ông trùm”

Phối hợp bóc gỡ chân rết bên kia biên giới

Sau 2 lần đổ kế hoạch, Ban chuyên án quyết định hủy bỏ kế hoạch đấu tranh ban đầu để đảm bảo an toàn, bí mật cho lực lượng phá án. Đồng thời mạnh dạn thay đổi phương án, chia chuyên án thành 3 giai đoạn, từ đó tìm ra bước đột phá để đấu tranh, triệt phá hoàn toàn đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Trong đó, giai đoạn đầu tập trung bóc gỡ chân rết là đồng bọn của Khiêm ở bên kia biên giới; giai đoạn 2 chặt đứt “tay chân” thân cận của Khiêm ở trong nước và cuối cùng là tóm gọn, phá tan hang ổ của ông trùm Đồng Văn Khiêm.

Lập biên bản thu giữ 4 khẩu súng, 750 viên đạn tại nhà đối tượng

Qua nguồn tin trinh sát nắm được Lô Chấn Biên (sinh năm 1981, trú tại số 22, xóm Bản Khôn, thôn Thiệu Hóa, Trấn Hữu Nghị, thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) chính là đối tượng đã nhiều lần đặt mua ma túy với Khiêm và Lương Văn Đoàn (tay chân thân cận của Khiêm), đồng thời là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia tại Quảng Tây, Trung Quốc. Cuối tháng 6/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Quảng Tây bắt giữ thành công Lô Chấn Biên và 6 đối tượng tại Trung Quốc, thu giữ 9 bánh heroin và nhiều súng, đạn, vật chứng liên quan. Tuy nhiên, khi bị vây bắt, các đối tượng đã nổ súng chống cự khiến lực lượng Cảnh sát Trung Quốc bị thương. Trong đó, 1 đối tượng bỏ trốn và kịp thông báo cho Đoàn trước khi bị bắt. Ngay lập tức, Đồng Văn Khiêm ra lệnh cho đàn em hủy chuyến hàng đã nhận tiền, chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực biên giới Tây Bắc.

Qua phân tích tình hình, vận dụng kinh nghiệm phá án dày dạn và sự hiểu biết về đối tượng Đồng Văn Khiêm sau một thời gian dài theo dõi, nhận định lần trước Khiêm đã phải hủy đơn hàng một lần dù đã nhận trước tiền, nếu lần này tiếp tục hủy đơn hàng thì chắc chắn Khiêm sẽ bị ảnh hưởng “uy tín” với đối tác và phải chịu phạt, thiệt hại nặng nề. Tổng hợp phân tích các yếu tố trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định thời điểm này Đồng Văn Khiêm sẽ chưa thể cho đường dây “ngủ đông” và chuyển địa bàn hoạt động ngay được, mà phải sau khi giao nốt số ma túy đã nhận tiền cho phía “đối tác” Trung Quốc.

Đối tượng Hoàng Văn Thực cùng tang vật

Tạo hiện trường giả để phá án

Quả nhiên, sau thời gian ngắn tạm dừng hoạt động, thăm dò phản ứng của lực lượng chức năng, đến ngày 26/8/2019, lợi dụng thời điểm này trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tục xảy ra mưa to kéo dài, gây sạt lở tại nhiều nơi, nhất là khu vực biên giới, Đồng Văn Khiêm đã chỉ đạo em vợ mình là Hoàng Văn Thực và đối tượng Nông Văn Chuyên (sinh năm 1968, cùng trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) mang 5 bánh heroin sang biên giới giao cho đối tác Trung Quốc.

Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, “biến nguy thành cơ”, Ban chuyên án nhận định, mưa to kéo dài tuy gây khó khăn cho công tác trinh sát, nhưng đây cũng là cơ hội, vì các đối tượng cũng bị cản trở tầm nhìn và khả năng quan sát, khó phát hiện dấu vết của lực lượng mật phục như hai lần trước đó.

Khoảng 17h chiều 28/8/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai phương án đấu tranh thì bất ngờ phát sinh tình huống ngoài dự kiến. Nguồn tin trinh sát cho biết, 2 đối tượng trong đường dây là Thực và Chuyên sẽ không đi bộ qua khu vực đồi Pò Táu, thôn Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng như kế hoạch ban đầu, mà bọn chúng sẽ di chuyển bằng xe máy mang theo ma túy và vũ khí nóng, sẵn sàng nổ súng nếu bị lộ.

Lực lượng chức năng khám xét nhà Lương Văn Đoàn

Xác định nếu để 2 đối tượng này vượt qua biên giới thì cơ hội đấu tranh, phá án sẽ càng khó khăn, Ban Chuyên án đã có quyết định táo bạo, linh hoạt thay đổi kế hoạch hành động. Nhận định 2 đối tượng này sẽ mang hàng vượt biên qua khu vực cột mốc số 1084, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều động khẩn 3 tổ công tác tổ chức mật phục. Để tránh bị phát hiện, 3 tổ công tác đã khẩn trương triển khai kéo bật gốc một số thân cây và tạo lượng lớn đất đá ngang đường nhằm tạo hiện trường giả cây đổ do sạt lở đất vì mưa bão chắn đường đi, khiến các đối tượng di chuyển đến khu vực biên giới buộc phải xuống xe tìm cách khắc phục. Trong lúc đối tượng Nông Văn Chuyên cố gắng kéo cây, di chuyển chướng ngại vật chắn ngang đường, Hoàng Văn Thực giơ súng cảnh giới, thì các CBCS tổ công tác đặc biệt lợi dụng trời mưa tầm tã cản trở tầm nhìn, bất chấp nguy hiểm lao đến quật ngã Hoàng Văn Thực, cướp lấy súng. Hoàng Văn Thực chống trả quyết liệt khiến 2 trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn bị thương, còn Nông Văn Chuyên lợi dụng thời cơ vứt xe máy và tang vật chạy trốn qua biên giới. Ngay sau đó, tổ công tác đã trấn áp thành công Hoàng Văn Thực, thu giữ 5 bánh heroin, xe máy, 1 khẩu súng, 1 con dao cùng 18 viên đạn. Khám xét khẩn cấp nhà của Nông Văn Chuyên, lực lượng phá án còn thu giữ thêm 500 viên đạn, 1 nòng súng giảm thanh, 1 ô tô, 1 xe máy và nhiều vật chứng liên quan.

“Ông trùm” Đồng Văn Khiêm

Lập kế “điệu hổ ly sơn”, tóm gọn “ông trùm”

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Thực, Ban Chuyên án lập tức phát lệnh tấn công nơi ở của 2 đối tượng chủ chốt trong chuyên án là “ông trùm” Đồng Văn Khiêm và Lương Văn Đoàn. Nhưng đây thực sự là bài toán khó vì 2 đối tượng này vô cùng xảo quyệt, manh động và nguy hiểm. Đặc biệt, Đồng Văn Khiêm là kẻ rất đa nghi. Nơi ở của Khiêm được trang bị hệ thống camera dày đặc, quanh nhà bố trí nhiều hầm chông, hố bẫy, bom xăng và tàng trữ nhiều vũ khí nóng, sẵn sàng tử thủ khi phát hiện lực lượng Công an.

Đối tượng Lương Văn Đoàn

Vẫn dùng phương châm “biến nguy thành cơ”, Ban chuyên án đã lợi dụng mưa to, sấm chớp để chủ động gây “mất điện” nhằm vô hiệu hóa hệ thống camera. Đồng thời tạo tình huống “điệu hổ ly sơn” dụ Khiêm ra khỏi nhà. Ngay khi Khiêm vừa rời khỏi nhà, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án huy động tổ công tác đặc biệt gồm 30 CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn có trang bị đầy đủ áo chống đạn, khiên chắn, lập tức tiếp cận, trấn áp Đồng Văn Khiêm. Dù bất ngờ nhưng Khiêm vẫn kịp rút súng chống cự, nhưng đã bị tổ công tác kịp thời vô hiệu hóa, khiến phát súng bắn lên trời. Khiêm ngoan cố chống cự, bỏ chạy để dụ lực lượng truy bắt về phía các hầm chông, hố bẫy và định kích nổ số bom xăng với quyết tâm liều mạng đến cùng. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của Ban Chuyên án, trời mưa không chỉ cản trở tầm nhìn mà còn khiến Khiêm không thể châm được mồi lửa để ném vào bom xăng. Rất nhanh chóng, các CBCS tổ công tác đã lao vào trấn áp, bắt giữ thành công Đồng Văn Khiêm. Thu giữ tại chỗ 2 khẩu súng đã nạp sẵn 5 viên đạn, cùng 3 viên đạn rời.

Đối với Lương Văn Đoàn, đàn em đắc lực nhất của Đồng Văn Khiêm, Ban Chuyên án cũng sử dụng tình huống tương tự để điều Đoàn ra khỏi nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, Đoàn vô cùng ngoan cố, nhất quyết không rời khỏi nhà. Qua nguồn tin trinh sát được biết, trong nhà của Đoàn tàng trữ súng tiểu liên AK và súng ngắn K59 cùng số lượng lớn đạn, lương thực, thực phẩm và đối tượng này từng tuyên bố sẽ tử thủ, sẵn sàng lấy mạng đổi mạng vì nếu bị bắt thì đằng nào cũng chết! Thông qua nghiên cứu về đối tượng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn không vội triển khai tấn công mà kiên trì chờ đợi thời cơ cho đến khi Đồng Văn Khiêm bị bắt giữ, để tiến hành đấu tranh tâm lý, vận động Đoàn buông vũ khí đầu hàng.

Quả nhiên khi biết Đồng Văn Khiêm bị bắt và không hề có ý định liều mạng đến cùng như đã hô hào, khiến Đoàn hoang mang, dao động. Lợi dụng lúc này, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đột nhập, nhanh chóng vô hiệu hóa Đoàn. Thu giữ tại chỗ 1 khẩu súng AK, 1 khẩu K59, 246 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan. Với đường dây ma túy vùng biên Lạng Sơn do ông trùm Đồng Văn Khiêm cầm đầu, bước đầu các đối tượng khai nhận đã buôn bán, vận chuyển trót lọt qua biên giới 706 bánh heroin; thu giữ 4 khẩu súng, 253 viên đạn, 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan.

Đồng thời, chưa đầy 2 tháng sau, từ ngày 18 đến 20/10/2019, đường dây ma túy liên quan ông trùm ma túy khu vực Tây Bắc Đặng Văn Siền (ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) cũng bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp triệt xóa, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ tại chỗ 40 bánh heroin, 1.213 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 150 viên đạn và nhiều vật chứng. Quá trình điều tra, chứng minh các đối tượng trong đường dây này đã mua bán, vận chuyển trót lọt 653 bánh heroin qua biên giới. Như vậy, tổng số ma túy mà 2 đường dây ma túy khủng này giao dịch trót lọt lên đến gần 1.400 bánh heroin cùng hàng ngàn viên ma túy tổng hợp các loại.

Việc bắt giữ thành công Đồng Văn Khiêm và đồng bọn đã thực sự trả lại bình yên cho khu vực biên giới Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) nơi từng là nỗi trăn trở, day dứt nhiều năm của lực lượng phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chiến công này đã trở thành niềm tự hào của lực lượng Cảnh sát ma túy Lạng Sơn trong công cuộc bảo vệ ANTT, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

