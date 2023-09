Nhóm “cướp nhí” tấn công cô gái lúc nửa đêm

Ngày 5/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Hoằng Hoá vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự; Công an các đơn vị Hậu Lộc, Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại khu vực cầu Nguyệt Viên thuộc địa bàn xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 00h20 ngày 29/8 tại cầu Nguyệt Viên thuộc địa phận xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể, sau khi xuống xe khách, chị T.S.M ở tỉnh Lào Cai đứng đợi người nhà ra đón thì bị 5 đối tượng trên đến xin tiền rồi đánh, cướp chiếc ba lô của chị M, bên trong có gần 400 nghìn tiền mặt, 1 lắc tay màu bạc, 2 nhẫn màu vàng, 1 chiếc đồng hồ và một số tài sản khác.

Các đối tượng phạm tội đều có tuổi đời rất trẻ.

Nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và Công an các đơn vị không quản ngày đêm nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết và truy bắt nóng nhóm đối tượng gây án.

Đến ngày 3/9, Cơ quan Công an đã có đủ bằng chứng, đồng thời tiến hành bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Ngô Lê Tình (SN 2009), Hoàng Văn Tiệp (SN 2006), cùng ở thị trấn Cẩm Xuyên; Lê Quang Lộc (SN 2008), ở xã Cẩm Sơn; Nguyễn Công Nghĩa (SN 2008), ở xã Cẩm Quan; Nguyễn Nguyên Hưng (SN 2006), ở xã Cẩm Bình để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an bước đầu các đối tượng khai nhận: Trong quá trình đi chơi, do hết tiền tiêu xài nên các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất khi đi từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Tĩnh sẽ tìm kiếm sơ hở của người dân đi đường để thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản. Khi đến địa bàn tỉnh Thanh Hoá, nhóm đối tượng này đã chia nhau ra để tìm kiếm “con mồi”. Phát hiện thấy chị T.S.M đang đứng một mình tại khu vực cầu Nguyệt Viên, các đối tượng đã tiếp cận và cướp một chiếc ba lô rồi tẩu thoát.

Hiện Công an huyện Hoằng Hoá tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

