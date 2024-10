TPHCM: Truy nóng bắt 2 đối tượng giả danh Tổ công tác 363 cướp tài sản

Thông tin ban đầu, sáng nay (6/10), anh Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 2006, thường trú: tỉnh Kiên Giang, tạm trú: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) đến Công an xã Hòa Phú, huyện Củ Chi trình báo vụ việc anh bị cướp tài sản.

Theo đó, vào lúc 22h20 khuya 5/10, khi anh Thịnh đang điều khiển xe mô tô hiệu Honda Sonic BS: 68KA-085.90 một mình trên đường (cùng nhóm bạn đi phượt ở Phan Thiết, Bình Thuận), theo hướng Củ Chi về Bình Dương, khi đến một cây xăng (ấp 10, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) thì anh vào đổ xăng. Bất ngờ lúc này có hai thanh niên đi trên một xe máy, tự xưng là Tổ công tác 363 của công an huyện, dùng tay đánh vào đầu anh Thịnh và yêu cầu anh về trụ sở Công an xã để kiểm tra.

Một thanh niên điều khiển xe của anh Thịnh và chở anh, người còn lại điều khiển xe Winner BS: 65G1-295.84 một mình. Cả hai đưa anh đến khu vực bãi đất trống thuộc ấp 4B, xã Bình Mỹ. Tại đây, hai thanh niên kiểm tra giấy tờ xe và yêu cầu anh Thịnh nộp phạt lỗi xe không chính chủ với số tiền 7,5 triệu đồng. Khi anh Thịnh nói không đủ tiền và đưa ra cái bóp bên trong có 620.000 đồng, thì hai đối tượng lấy 500.000 đồng và chiếc xe của anh rồi bỏ đi.

Anh Thịnh sau đó đã liên lạc với nhóm bạn và được chở về nhà. Đến sáng nay thì anh đến lên trụ sở cơ quan công an để trình báo do nghi ngờ hai đối tượng trên giả danh Công an để chiếm đoạt tài sản của anh.

Sau khi tiếp nhận trình báo, xác định vụ việc hai đối tượng trên có hành vi giả danh Tổ công tác 363 để chặn xe kiểm tra người đi đường nhằm cưỡng đoạt tài sản, Công an xã Hòa Phú lập tức báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện. Từ đây lãnh đạo Công an huyện Củ Chi đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy nóng hai đối tượng để bắt giữ, ngăn chặn ngay việc chúng có thể tiếp tục gây ra những vụ án tiếp theo.

Chiếc xe hai đối tượng dùng làm phương tiện đi gây án

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ít giờ truy xét, lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng gây án là Ngô Quốc Duy (SN 2004, cư trú: ấp Bến Cầu, xã Lợi Thuận, huyện Châu Thành, Tây Ninh) và Võ Văn Tuấn (SN 1997, cư trú: Ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Đến 14h30 chiều nay, CAH.Củ Chi đã bắt được hai đối tượng tại địa chỉ Tổ 10, ấp 4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Bước đầu, tại trụ sở công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được CAH.Củ Chi mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng làm rõ, bắt giữ hai đối tượng giả danh Tổ công tác 363 gây án, đã thể hiện tinh thần quyết tâm bắt giữ các đối tượng tội phạm một cách nhanh chóng, để chúng không có cơ hội tiếp tục phạm tội, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.

