Hai đối tượng mang theo dao đe dọa chủ trang trại để cướp tài sản

Khoảng 11h ngày 5/4, Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của ông T.Đ.V (SN 1946), trú tại quận Long Biên, Hà Nội về việc, khoảng 14h ngày 24/3, khi ông V đang ở trang trại thuộc xóm Rụt, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình thì bị hai đối tượng nam giới lạ mặt đeo khẩu trang đột nhập vào nhà, dùng dao và kéo nhọn đe dọa sẽ đâm chém ông V. Sau đó, bọn chúng cướp đi số tài sản của ông V gồm: 2 triệu đồng, điện thoại Samsung Galaxy Note 9 màu xanh.

Theo ông V trình bày, do sinh sống một mình tại trang trại, cùng với việc các đối tượng còn đe dọa nên ông V do quá sợ hãi nên đến nay mới đến cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Hai đối tượng Hoàng Văn Thành và Phan Hoàng Đức và con dao sử dụng đe dọa nạn nhân cướp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xét thấy đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng do các đối tượng manh động thực hiện, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn đã trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an các xã tập trung lực lượng xuống hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Phương tiện ô tô hai đối tượng sử dụng đột nhập vào nhà chủ trang trại để cướp tài sản.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 2 tiếng đồng hồ tổ công tác của Công an huyện Lương Sơn đã làm rõ và tiến hành bắt giữ hai đối tượng là Hoàng Văn Thành (SN 1996), trú tại xã Cao Sơn (Lương Sơn), khi đang lẩn trốn tại khu vực xã này và Phan Hoàng Đức (SN 2000), trú tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn) khi lẩn trốn tại khu vực Trạm thu phí thuộc thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn).

Tại cơ quan Công an, Thành và Đức khai nhận, do cần tiền ăn tiêu nên ngày 24/3, hai đối tượng đã rủ nhau điều khiển xe ô tô taxi đi đến nhà ông V. Để thực hiện hành vi, Thành chuẩn bị dao từ nhà, Đức sử dụng kéo tại nhà ông V rồi dùng vũ lực đe dọa để cướp tài sản của nạn nhân.

Ngoài ra, hai đối tượng Thành và Đức còn khai nhận, trước đó đã từng đột nhập vào nhà ông V lấy trộm được 3 máy ổn áp, 1 tivi, tổng giá trị tài sản khoảng 8 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối Thành và Đức để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

