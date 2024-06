Tìm người đàn ông nước ngoài dùng “ảo thuật” rút tiền của chủ cửa hàng đồ điện

Một người đàn ông nước ngoài vào cửa hàng bán đồ điện hỏi mua bóng đèn và đưa tờ 500.000đ. Khi chủ cửa hàng đưa lại tiền dư, người đàn ông này gợi ý được đổi tiền mới.

Chủ cửa hàng vào lấy 2 cọc tiền 500.000đ. Sau một lúc lựa đổi, xào xáo tiền qua lại, người đàn ông đã rút lấy 1 xấp tiền rồi nhanh chóng lên xe máy hiệu Atila màu đỏ rời đi. Khi định thần lại, chủ cửa hàng đuổi theo nhưng không kịp.

Người đàn ông rút tiền của chủ cửa hàng. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh người đàn ông nước ngoài được camera ghi lại.

Cơ quan Công an lưu ý, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với thủ đoạn trên. Khi phát hiện hoặc biết đối tượng nghi vấn đang ở đâu, hãy cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại 02713.832157 (trực ban Công an huyện Đồng Phú).

