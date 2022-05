TP.HCM: Thanh niên đâm chết người rồi leo nóc nhà cố thủ

Bị người khác hiểu lầm rồi vô cớ lao đến đánh, Luyện móc dao trong túi quần chống trả đâm chết đối thủ rồi bỏ chạy leo lên nóc nhà người dân trốn trước khi bị công an bắt giữ.

Ngày 24-5, Công an Q.Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Luyện (tự “Nếp”, 39 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào tối 22-5, Luyện được chị T.T.C (32 tuổi, quê Kiên Giang) nhờ chở đến một căn nhà trên đường tỉnh lộ 10 (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân) để thăm con. Tuy nhiên, chị C bị người nhà chồng cũ là Nguyễn Văn Hùng (SN 60 tuổi, ngụ Q. Bình Tân) ngăn cản không cho thăm gặp con nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Sau đó, ông Hùng được cho tiếp tục lao đến đuổi đánh Luyện vì tưởng người này là bạn trai của C. Bị đánh bất ngờ, Luyện chống trả rồi móc trong người ra một con dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng khiến nạn nhân ngã gục.

Thấy cha bị trọng thương, Nguyễn Tân Đạt (31 tuổi, con trai ông Hùng) lao vào giải cứu cũng bị đâm một nhát vào bụng. Sau khi gây án, Luyện vứt dao tại hiện trường rồi bỏ chạy đến một nhà dân gần đó leo lên mái nhà trốn, cố thủ.

Riêng hai cha con ông Hùng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Hùng đã tử vong, còn Đạt bị thương nhẹ hơn nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Q. Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng bắt được Luyện khi hắn đang lẩn trốn trên mái nhà của một người dân.

Tại cơ quan công an, Luyện thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho biết vì vô cớ bị tấn công trước nên không kiềm chế được hành vi của mình nên gây nên hậu quả đau lòng. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

