TP.HCM: Người đàn ông cầm hung khí vào trụ sở tấn công công an phường

Đầu giờ chiều ngày 15-7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an phường 15 truy xét người đàn ông cầm kéo tấn công trụ sở công an.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trong lúc một cán bộ công an trực ban phường 15, quận Gò Vấp đang tiếp công dân thì một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc trắng cầm kéo từ cửa đi vào.

Người đàn ông tấn công công an phường 15, quận Gò Vấp. Ảnh: Cắt từ clip

Theo hình ảnh camera ghi lại, người này xông vào liên tục tấn công vào người của công an. Tuy nhiên, rất may công an đã phản ứng kịp thời và liên tục né tránh, hất các vật dụng trên bàn làm việc để phòng vệ.

Sau khoảng 10 giây liên tục đâm nhưng không trúng, người này liền chạy ra ngoài tẩu thoát.

Thời điểm bị tấn công, trụ sở công an phường đang có ba công dân liên hệ công tác, nhưng rất may không ai bị thương.

Vụ việc sau đó được Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng Công an phường 15 truy xét người này để làm rõ nguyên nhân.

