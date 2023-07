Con gái vay tiền không thể trả, nhà của bố đẻ bị đập phá, đốt bàn thờ

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (SN 1986, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, vào năm 2020, chị H (SN 1981, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) có vay 100 triệu đồng của T. (SN 1993, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội). Từ giữa năm 2022, chị H. không có khả năng trả lãi nên T. giao cho Tuấn và Đoàn đi đòi số tiền nợ trên.

Khi biết chị H. không có khả năng trả nợ nên 2 đối tượng đã nhiều lần tìm đến nhà đe dọa, đòi tiền ông C. (SN 1945, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) là bố đẻ của chị H.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ

Ngày 19/6, Tuấn và Đoàn đến nhà ông C. đe dọa, chửi bới bắt ông phải trả nợ thay con gái và đập phá, đốt bàn thờ, làm hỏng, vỡ màn hình ti vi, đập tường để đe dọa đòi tiền. Sau đó hai đối tượng bỏ đi và bắt ông C. chuẩn bị 10 triệu để hôm sau quay lại lấy.

Ngày 20/6, Tuấn và Đoàn tiếp tục đến nhà ông C. đòi tiền, đe dọa. Do lo sợ nên ông C. đã vay mượn 5 triệu đồng để trả cho các đối tượng rồi đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ 2 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

