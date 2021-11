Chân dung và danh tính những kẻ đập phá trụ sở công an ở Đồng Nai

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 15:45 PM (GMT+7)

Các đối tượng trên đã xông vào trụ sở đuổi đánh công an viên. Ngay trong đêm, Công an huyện Nhơn Trạch đã cùng công an xã tổ chức lực lượng truy bắt

5 đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn

Sáng 4-11, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng đập phá trụ sở Công an xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) và đuổi đánh cán bộ công an đang trực để cướp tang vật vi phạm.

Cụ thể, 5 đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Cước (SN 1985), Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1993), Dương Tấn Dũng (SN 1997), Trần Long (1987) và Ngô Văn Công (SN 1990, tất cả quê tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản tại trụ sở Công an xã Long Tân.

Bước đầu điều tra, công an làm rõ tối 2-11, Cước chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang trên tuyến đường Lý Tự Trọng, ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân. Đúng lúc này, Công an xã Long Tân tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm phát hiện Cước nên tiến hành kiểm tra và lập biên bản, tạm giữ xe máy và các giấy tờ liên quan.

Sau đó, Cước kể lại sự việc cho Lĩnh để Lĩnh mang hung khí đến và Lĩnh đã rủ thêm Dũng, Long, Công.

Các đối tượng dùng dao đập, phá cửa kính, màn hình máy tính và xe máy trong trụ sở công an

Khoảng 23 giờ cùng ngày, các đối tượng trên đã xông vào trụ sở Công an xã Long Tân dùng dao đe dọa, đuổi đánh anh Bùi Thanh Bảo Trung (công an viên đang trực tại đơn vị).

Tại đây, các đối tượng đã đập, phá làm hư hỏng 5 cửa kính, 1 màn hình máy tính, 1 cây quạt và 1 xe máy. Sau đó, cướp chiếc xe máy công an xã tạm giữ của Cước đem về nhà trọ tại ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân cất giấu và lẩn trốn.

Trước tính chất manh động của các đối tượng, ngay trong đêm, Công an huyện Nhơn Trạch đã cùng công an xã tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng.

