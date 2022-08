Thuê xe tải từ Bình Thuận lên Đắk Nông bắt trộm hơn 300 kg mèo

Thứ Tư, ngày 03/08/2022 14:59 PM (GMT+7) Chia sẻ

Các đối tượng ngoài tỉnh đã thuê 1 chiếc xe tải lên tỉnh Đắk Nông bắt trộm hơn 300 kg mèo đưa về Bình Thuận tiêu thụ.

Sáng 3-8, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

6 đối tượng trộm cắp hơn 300kg mèo

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hồ Thanh Phong (SN 1997), Nguyễn Công Tùng (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Công Sơn (SN 1978, ngụ tỉnh Phú Yên), Dương Chí Long (SN 1987) và Võ Quỳnh Lân (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 7-2022, sau khi thuê 1 xe tải, Nguyễn Công Tùng bàn bạc, rủ các đối tượng lên TP Gia Nghĩa để trộm cắp mèo. Tùng thống nhất mua mèo trộm cắp được với giá 50.000đ/1kg rồi chuyển về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ.

Các đối tượng đã chuẩn bị 11 lồng các loại, 1 cái cân, 135 chiếc bẫy cùng các phương tiện để hành nghề.

Các đối tượng bắt mèo ở Đắk Nông đưa về Bình Thuận tiêu thụ

Từ ngày 21 đến ngày 27-7, các đối tượng đã bắt trộm và dùng xe tải chở về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ 228kg mèo sống. Ngày 30-7, khi các đối tượng tiếp tục vận chuyển 93,5kg mèo sống đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã bước đầu xác định được 18 bị hại bị mất trộm mèo ở TP Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp với 35 con mèo, nặng 82,3kg. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đề nghị các nạn nhân liên hệ để phối hợp điều tra.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/thue-xe-tai-tu-binh-thuan-len-dak-nong-bat-trom-hon-300-kg-meo-2022...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/thue-xe-tai-tu-binh-thuan-len-dak-nong-bat-trom-hon-300-kg-meo-20220803103006868.htm