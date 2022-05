Truy tìm kẻ chuyên thuê xe ô tô mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản

Chủ Nhật, ngày 08/05/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 26/1/2022 tại địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Công Hiệp, (SN 1981, trú tại tổ 17, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và lừa đảo dưới hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Công Hiệp.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Cầu Giấy thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Công Hiệp có nhân thân lai lịch như trên.

Ai biết, hoặc nhìn thấy đối tượng Nguyễn Công Hiệp ở đâu, đề nghị báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất, hay cung cấp thông tin qua trang Fanpage Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

