Thủ đoạn của nhóm tội phạm buôn người

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An), thiếu nữ 18 tuổi N.N.K.N xúc động rơm rớm nước mắt khi được giải cứu kịp thời.

Xác lập chuyên án

N.N.K.N kể mình sống ở huyện Nhà Bè, TP HCM, do vướng vào nợ nần nên bị các đối tượng lợi dụng để mua bán kiếm lời. Qua nhiều lần trở thành "món hàng", trước chuyến phiêu lưu mới của số phận, cô may mắn gặp các chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Thông tin đến phóng viên Báo Người Lao Động, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết N. là nạn nhân của băng nhóm mua bán người.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây ngăn chặn thành công vụ phạm pháp xuyên biên giới

Theo đơn vị trên, trong quá trình nắm địa bàn, bộ đội biên phòng phát hiện một băng nhóm buôn bán người hoạt động tinh vi ở khu vực phía Nam.

Nhận thấy vụ việc có tính chất, quy mô, phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xác lập ban chuyên án, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an tỉnh Long An cùng công an các tỉnh, thành bóc gỡ vụ việc.

Hơn 13 giờ chiều 26-6, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát ở biên giới trên địa bàn huyện Đức Huệ thì phát hiện 3 người đàn ông trên ôtô hiệu Honda Civic chở theo N.N.K.N. Sau kiểm tra, lực lượng đã đưa tất cả và phương tiện về trụ sở tiếp tục làm việc.

Ba người nam được xác định là Trương Công Trứ, Lâm Quốc Đạt, Trương Việt Hoàng (quê các tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Nai và TP Hà Nội). Trứ, Đạt, Hoàng khai chở N. từ Việt Nam qua Campuchia để bán cho một công ty chuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Từ lời khai này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Long An triển khai 2 tổ công tác đến nhiều địa phương trong cả nước, phối hợp cùng cơ quan chức năng sở tại triệu tập, bắt giữ thêm 4 người liên quan gồm Trần Văn Sáu, Nguyễn Thị Mai, Võ Thùy Liễu, Lê Văn Giáp.

4 đối tượng trong vụ án bị bắt giữ

Làm rõ chiêu trò mua đi bán lại

Điều tra cho thấy Lê Văn Giáp cần tìm người làm cho mình ở Bình Dương. Giáp được bạn giới thiệu N.N.K.N và nói N. đang nợ một cơ sở massage ở huyện Hóc Môn, TP HCM số tiền nhiều triệu đồng. Giáp đến TP HCM đưa tiền cho N. trả chủ cơ sở rồi chở N. về Bình Dương làm việc với thỏa thuận N. sẽ trả nợ dần.

Được ít ngày, thông qua chủ tài khoản Zalo có nickname "Bầu Trời", Giáp liên hệ Võ Thùy Liễu (đang là chủ cơ sở massage ở Bến Tre) và Liễu đồng ý "mua" N. với giá 11 triệu đồng về làm nhân viên với lý do quán đang thiếu người. Tuy nhiên, Liễu tiếp tục "sang nhượng" N. cho Trứ với giá cao hơn.

Trứ hứa hẹn sắm cho N. điện thoại và đưa sang Campuchia làm vợ một người, lo ăn ở mà không cần phải làm việc… N. được Trương Công Trứ, Lâm Quốc Đạt đưa tới TP HCM để chờ bán cho người khác.

Đạt nhờ Trương Việt Hoàng tìm người bên Campuchia để bán giá cao. Hoàng liên hệ với nhân viên của công ty chuyên tổ chức cờ bạc qua mạng và "ra giá" N. là 1.300 USD.

Một ngày sau, Đạt và Trứ đi ôtô chở N. từ TP HCM đến Đồng Nai để đón Hoàng rồi tất cả cùng đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây để Hoàng đưa N. xuất cảnh sang Campuchia.

Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tội phạm của nhóm này. Hiện vụ án mua bán người đã được khởi tố, mở rộng điều tra.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An về thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người" và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2023, đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra khắp khu vực.

N.N.K.N cho biết dù nghi ngờ việc làm của nhóm tội phạm nhưng không biết chia sẻ hay cầu cứu ai.

