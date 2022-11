Thông tin mới nhất vụ cô giáo mầm non sát hại tình trẻ trên đồi thông

Ngày 29/11, ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị trong công tác điều tra, khám phá vụ án mạng trên đồi thông tại xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ký quyết định tặng Bằng khen và tặng thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định tặng giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuê (SN 1988, giáo viên trường mầm non xã Mậu Long) về tội "Giết người".

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Theo điều tra, giữa Khuê và anh Nguyễn Văn Q. (SN 1993, giáo viên Trường Tiểu học xã Mậu Long) có quan hệ yêu đương.

Sáng 3/11, Khuê và anh Q hẹn nhau lên đồi thông thuộc địa phận xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh) để nướng thịt gà. Tại đây, trong quá trình trò chuyện giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Đỉnh điểm, Khuê dùng đoạn gậy tấn công khiến người tình tử vong.

