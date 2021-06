Thông tin cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng thuê hacker tấn công báo VOV là suy diễn

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 14:18 PM (GMT+7)

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện chưa có tài liệu nào chứng minh bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến vụ Báo điện tử Vov.vn bị tấn công mạng.

Ngày 21-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi tấn công mạng vào Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (Vov.vn) hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

"Theo đó, những thông tin trên mạng xã hội vừa qua cho rằng vụ tấn công Báo điện tử VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều là suy diễn. Sự việc xảy ra, dư luận xã hội cho rằng bà Phương Hằng thuê nhóm hacker tấn công vào Báo điện tử VOV. Tuy nhiên, đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh bà Phương Hằng liên quan đến vụ việc này" - Trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ.

Trước đó, từ tối 12-6, việc truy cập vào trang Vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Đến 12h ngày 13-6, độc giả hoàn toàn không truy cập được vào đường link vov.vn.

Theo bộ phận kỹ thuật của báo điện tử Vov.vn, đây là kết quả của cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Đồng thời, fanpage của báo cũng nhận hàng chục ngàn bình luận mang tính tiêu cực, công kích. Cơ quan này đã liên hệ với Google và Facebook để xử lý.

Điều đáng nói dù đã có nhiều giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố và truy cập bình thường từ tối 13-6, nhưng đến ngày 14-6, việc truy cập vào trang báo điện tử Vov.vn vẫn gặp khó khăn, nhiều lúc bị gián đoạn.

Đến ngày 15-6, Báo Pháp Luật TP HCM và Báo Thanh Niên cũng bị tấn công bằng từ chối dịch vụ (DDoS). Hậu quả, việc truy cập vào 2 trang báo điện tử này bị gián đoạn.

