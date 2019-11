Thông tin bất ngờ vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi, giấu xác trong vườn mía

Thứ Hai, ngày 25/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã tạm giữ La Thị Thứ để đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Vườn mía nơi La Thị Thức phi tang thi thể cháu Th.

Liên quan đến vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang, ngày 25/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ La Thị Thức (SN 1989, trú xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

"La Thị Thức có biểu hiện thần kinh không bình thường. Chúng tôi đang trưng cầu giám định tâm thần của đối tượng để làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo này thông tin.

Nói về nguyên nhân của vụ việc, vị lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn phải xác minh, làm rõ, chưa thể kết luận nguyên nhân vụ án mạng.

Trước đó, chiều 23/11, anh Bàn Văn Bao báo tin đến trụ sở UBND xã Hồng Quang về việc cháu Th. mất tích. Nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã đã cử cán bộ xuống hỗ trợ tìm kiếm.

Nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, Công an xã Hồng Quang đã báo cáo Công an huyện Lâm Bình phối hợp tìm kiếm. Khoảng 20h cùng ngày, Công an huyện Lâm Bình có mặt phối hợp tìm kiếm cháu Th. đồng thời đưa 2 vợ chồng anh Bao về điều tra, làm rõ.

Khi đưa hai vợ chồng về trụ sở công an để làm việc, cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Bình nhận thấy trên tay áo của La Thị Thức có vết máu, nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên đã tập trung đấu tranh với người mẹ kế này.

Đến khoảng 1h sáng 24/11, Thức đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại bé trai 6 tuổi. Nữ nghi phạm cũng khai nhận sau khi sát hại cháu Th, Thức phi tang thi thể nạn nhân trong vườn mía sau nhà.

Anh Bàn Văn Đằng (SN 1990, người thân cháu Th.) chia sẻ có thể do chị Thức ấm ức việc anh Bao không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng của vợ cả nên giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm trên.

Nguồn: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tin-bat-ngo-vu-me-ke-sat-hai-be-trai-6-tuoi-giau-xac-tro...Nguồn: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tin-bat-ngo-vu-me-ke-sat-hai-be-trai-6-tuoi-giau-xac-trong-vuon-mia-1035380.html