Mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi liên tục cãi vã với chồng từ khi có con chung

Thứ Hai, ngày 25/11/2019 10:32 AM (GMT+7)

Theo người dân địa phương, nghi phạm Thức mới chuyển về sinh sống cùng hai bố con anh Bao được vài ngày thì bi kịch xảy đến.

Khu vực vườn mía nơi Thức sát hại cháu Th.

Liên quan đến vụ việc mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang, ngày 25/11, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tạm giữ La Thị Thức (SN 1989, trú xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang), nghi phạm trong vụ việc để điều tra, làm rõ.

Tối 24/11, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cháu Th. (6 tuổi) cho gia đình để tổ chức hậu sự. Tại nhà anh Bàn Văn Bao (SN 1985, trú tại thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, TP. Tuyên Quang), rất đông người thân và hàng xóm đã đến chia buồn với gia đình.

Cho đến lúc này, anh Bao vẫn chưa thể tin được người con trai bé bỏng của mình đã ra đi mãi mãi. Suốt từ khi thi thể cháu Th. được cơ quan công an bàn giao về cho gia đình, anh chỉ biết ngồi lặng người, thẫn thờ bên linh cữu con trai.

Theo người thân nạn nhân, sau khi ly hôn với người vợ cũ khoảng vài năm, anh Bao mới mua căn nhà gỗ và chuyển về thôn Nà Chúc (xã Hồng Quang) sinh sống. Sau đó, anh Bao tìm hiểu và nảy sinh tình cảm với La Thị Thức.

“Sau khi ly hôn với vợ cũ thì Bao ở một mình nuôi cháu Th. và nảy sinh tình cảm với bà vợ 2, vừa đến với nhau được một thời gian thì xảy ra chuyện này.

Tiền Bao vay mượn để mua nhà còn chưa trả hết nợ, không ngờ chuyện đau lòng này lại xảy đến với gia đình. Gia đình cũng đã báo tin đến vợ cả của Bao, nhưng chị này mới sinh con cùng chồng mới nên chưa thể đến được”, anh rể anh Bao chia sẻ.

Hàng xóm quanh khu vực cho hay, anh Bao là người sống hoà đồng, dù hai vợ chồng Bao - Thức mới chuyển về ở chung nhưng hai vợ chồng thường xảy ra cãi vã. Nói về nghi phạm Thức, người dân quanh khu vực không biết tính cách chị này ra sao vì người này mới chuyển về xã Hồng Quang sinh sống được vài ngày.

Anh Bàn Văn Đằng (SN 1990, người nhà cháu Th.) cho biết, khoảng 1 năm trước, từ lúc có bầu đứa con với anh Bao, La Thị Thức về ở với anh Bao và cháu Th. Tuy nhiên, từ khi có con chung, Thức và anh Bao thường xuyên xảy ra cãi vã. Khi Thức vừa từ nhà mẹ đẻ về ở cùng bố con anh Bao thì ra tay sát hại cháy Th.

Anh Đằng chia sẻ, có thể do chị Thức ấm ức việc anh Bao không chăm sóc con của mình, chỉ chăm con riêng của vợ cả nên giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã.

Gia đình tổ chức hậu sự cho bé trai 6 tuổi.

Trước đó, chiều 23/11, anh Bàn Văn Bao báo tin đến trụ sở UBND xã Hồng Quang về việc cháu Th. mất tích. Nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã đã cử cán bộ xuống hỗ trợ tìm kiếm.

Nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, Công an xã Hồng Quang đã báo cáo Công an huyện Lâm Bình phối hợp tìm kiếm. Khoảng 20h cùng ngày, Công an huyện Lâm Bình có mặt phối hợp tìm kiếm cháu Th. đồng thời đưa 2 vợ chồng anh Bao về điều tra, làm rõ.

Khi đưa hai vợ chồng về trụ sở công an để làm việc, cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Bình nhận thấy trên tay áo của La Thị Thức có vết máu, nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên đã tập trung đấu tranh với người mẹ kế này.

Đến khoảng 1h sáng 24/11, Thức đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại bé trai 6 tuổi. Nữ nghi phạm cũng khai nhận sau khi sát hại cháu Th, Thức đã đào đất lấp xác nạn nhân để phi tang trong vườn mía sau nhà.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/me-ke-sat-hai-be-trai-6-tuoi-lien-tuc-cai-va-voi-chong-tu-khi...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/me-ke-sat-hai-be-trai-6-tuoi-lien-tuc-cai-va-voi-chong-tu-khi-co-con-chung-1035272.html