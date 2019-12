Thông tin bất ngờ vụ băng trộm vứt mô tô BMW trị giá hơn nửa tỉ ở bãi đất trống

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 15:30 PM (GMT+7)

Công an đã tiết lộ lý do nhóm đối tượng vứt chiếc mô tô BMW trị giá nửa tỉ đồng tại một bãi đất trống trên địa bàn quận 2.

Ngày 30-12, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm mô tô BMW trị giá nửa tỉ đồng trên địa bàn. Hiện công an đã xác định được một số đối tượng và đang truy bắt để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Trước đó 1 ngày, anh Nguyễn Minh Tuân (31 tuổi, ngụ quận 9) trình báo bị một băng nhóm đột nhập vào nhà lấy chiếc mô tô BMW trị giá hơn nửa tỉ đồng.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh các đối tượng thực hiện vụ trộm

Chiếc mô tô BMW trong vụ trộm bị phát hiện ở bãi đất trống trên địa bàn quận 2

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 29-12, nhóm đối tượng (gồm 2 nam, 2 nữ) đi trên 2 xe máy đến trước nhà anh Tuân ở hẻm 76, đường Tây Hoà, phường Phước Long A, quận 9. Lúc này, 1 đối tượng dùng vật dụng cắt khoá vào bên trong lấy chiếc mô tô BMW S 1000RR mang BKS: 59A3-209.39 mang đi. Một đối tượng trong nhóm định vào lấy chiếc mô tô còn lại nhưng bị động nên bỏ chạy.

Anh Tuân phát hiện liền đuổi theo nhưng nhóm đối tượng nhanh chân lên xe tẩu thoát. Anh Tuân nhanh chóng trình báo công an về vụ trộm.

Công an quận 9 nhận được tin báo đã có mặt kịp thời tại hiện trường điều tra, truy bắt thủ phạm. Thời điểm này, nhóm đối tượng đang điều khiển mô tô BMW di chuyển gần khu vực cầu Giồng Ông Tố 2 (đường Đồng Văn Cống, quận 2) thì phát hiện tổ công tác Công an TP HCM đang đi tuần tra. Sợ bị bắt, bọn chúng liền chạy vào bãi đất trống gần đó rồi vứt xe bỏ chạy.

Tổ công tác đến kiểm tra thì phát hiện chiếc mô tô BMW đầy nghi vấn nên liên hệ Công an quận 9 đến hiện trường xử lý. Qua kiểm tra, công an phát hiện chiếc xe mới bị trộm nên mời chủ sở hữu lên trụ sở công an cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Anh Tuân đã cung cấp camera ghi lại cảnh các đối tượng thực hiện vụ trộm và những chứng cứ liên quan cho công an. "Chiếc xe của tôi đã kiếm được rồi nhưng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Giờ tôi không muốn nói gì thêm nữa, chờ cơ quan điều tra xử lý, truy bắt thủ phạm", anh Tuân nói.

