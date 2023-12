Thiếu niên 16 tuổi làm bé gái 13 tuổi mang thai

Ngày 20-12, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn (16 tuổi, ngụ xã Nà Chì, huyện Xín Mần) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với HTT (13 tuổi, ngụ cùng xã) hơn một năm trước.

Lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, Sơn dẫn T về nhà và thực hiện quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến có thai. Khi phát hiện, gia đình T đã đến cơ quan công an tố giác.

Theo công an Hà Giang, cả bị can và bị hại đều là ở tuổi vị thành niên, sự việc xảy ra tại vùng sâu vùng xa, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do sự buông lỏng quản lý của gia đình khiến nạn nhân bị dụ dỗ, lợi dụng xâm hại.

Công an khuyến cáo các phụ huynh, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của con em, tránh những hành vi vi phạm pháp luật.

