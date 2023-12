‘Ông trùm’ đi Mercedes E300, điều khiển đường dây 21 đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng

Có thể thấy, đây là một trong những ổ nhóm hoạt động lừa đảo quy mô trên không gian mạng, bị bắt giữ, triệt phá, tại địa bàn Hà Nội.

Thông tin với PV ANTĐ, chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán 2024 của Công an TP Hà Nội, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự bám sát địa bàn, tăng cường công tác quản lý đối tượng, nhất là công tác nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Nguyễn Đức Tùng - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo

Bằng liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đi sâu xác minh, trinh sát xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông), là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS nắm được đối tượng Tùng thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao, và phòng 2705 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong.

Trung tá Phùng Văn Quang - Phó trưởng CAQ Hà Đông trực tiếp chỉ đạo công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng tại 2 căn hộ chung cư

“Với những dấu hiệu này, chúng tôi nhận định đây là ổ nhóm hoạt động tội phạm có tổ chức trên không gian mạng, thậm chí, có cả yếu tố nước ngoài”, chỉ huy CAQ Hà Đông nhớ lại, và chia sẻ, nhận định đó khiến Ban chuyên án quyết tâm phải nhanh chóng, triệt để đấu tranh bằng được ổ nhóm này, để vừa làm rõ hành vi tội phạm, vừa ngăn chặn chúng có cơ hội tẩu tán, phi tang tài liệu, chứng cứ.

Ngày 19-12, Ban chỉ huy CAQ Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên; kết quả phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng được thuê để thực hiện hành vi lừa đảo đều rất trẻ

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú ở phường Mộ Lao); Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên); Lương Khánh Toàn (SN 2003, quê Hưng Yên); Phạm Quốc Quang (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Vương Thanh Bình (SN 1996, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông; Mai Thành Nam (SN 2001, quê Nam Định); Trần Anh Luân (SN 1996, quê Ninh Bình); Dương Minh Phú (SN 1996, trú ở Sóc Sơn, Hà Nội); Vũ Bá Minh (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lương Vũ Hoàng (SN 1999, quê Lào Cai); Giang Sơn Tùng (SN 2003, trú ở Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Minh Đức (SN 2002, trú ở Đan Phượng, Hà Nội);

Đào Mỹ Trung (SN 1995, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh Đức (SN 1998, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Minh Sáng (SN 1999, quê Hưng Yên); Đào Quí Dương (SN 1991, quê Phú Thọ); Chu Tư Long (SN 1997, quê Phú Thọ); Tạ Viết Đạt (SN 2001, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội); Ngô Phương Hiền (SN 2001, quê Nam Định); Vũ Trung Kiên (SN 2001, quê Phú Thọ); Đinh Ngọc Như (SN 2001, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội).

Tang vật vụ án

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS: 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.

Chỉ huy đội Cảnh sát hình sự cho biết, tà liệu Ban chuyên án thu thập cùng lời khai của các đối tượng thể hiện, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, web, telegram, zalo có thể… dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo. Thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh”. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.

Từ tháng 11-2023,” ông trùm” thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/ tháng; và Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi: mua hàng nghìn tài khoản facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).

Khi có “con mồi” liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6-2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Và chỉ trong 1 ngày khai thác “nóng”, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường, Lương Khánh Toàn, Phạm Đỗ Quang, Vương Thanh Bình, Mai Thanh Nam, Trần Anh Luân, Dương Minh Phú, Vũ Bá Minh, Lương Vũ Hoàng, Giang Sơn Tùng, Nguyễn Minh Đức, Đào Mỹ Trung, Lê Minh Đức về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.

Theo CQĐT, để mở rộng mô hình hoạt động, đầu tháng 12-2023, Tùng tiếp tục thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm, tuyển thêm 7 nhân viên và tổ chức hướng dẫn cho số đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn: tạo các trang “Web giả” bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra máy tính, điện thoại, tài khoản và lời khai của số đối tượng này, CQĐT bước đầu xác định số nhân viên mới này đang trong giai đoạn được Tùng hướng dẫn, thực hành tập sự, và chưa có người bị hại. Đây cũng chính là kết quả mà Ban chuyên án đặt ra ngay từ đầu: làm rõ tội phạm và chặn đứng, triệt tiêu những hậu quả có thể xảy ra.

