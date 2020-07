Thi thể không nguyên vẹn của gái mại dâm trong thú nhồi bông: Bản án gây tranh cãi

Vụ án này được biết đến với tên gọi "Sát nhân Hello Kitty" và bị coi là một trong những tội ác ghê rợn nhất...

Cuối cùng, do không có đủ bằng chứng để kết luận những kẻ này cố tình giết Fan Man-yee, họ chỉ bị coi là gây ra các hành vi bạo lực dẫn đến cái chết của cô. Và mặc dù nạn nhân bị sát hại dã man nhưng Chan Man-lok, Liang Sheng Zu và Liang Wei Lun chỉ bị kết tội ngộ sát và giam giữ người trái phép. Chúng chỉ phải chịu bản án chung thân và có cơ hội ân xá sau 20 năm tù giam. Về phần A Fang, vì đã thành khẩn khai báo nên không bị khởi tố.

Tại phiên tòa xét xử, Chan cùng đồng bọn một mực cho rằng Fan tử vong do tự dùng methamphetamine quá liều và chỉ thừa nhận cáo buộc hình sự liên quan đến việc cất giữ cái xác bất hợp pháp.

Một phần thi thể nạn nhân bị nhét trong con thú nhồi bông Hello Kitty.

Nhưng rồi, mặc dù trên cơ thể Fan nhiều thương tích chuyên gia pháp y không thể xác định được nguyên nhân cái chết của Fan do dùng ma túy quá liều hay do bị tra tấn bởi tình trạng của các bộ phận cơ thể nạn nhân lúc đó không còn nguyên vẹn. Vì thế, bồi thẩm đoàn không đủ căn cứ để kết luận chúng phạm tội giết người.

Theo Đàm Anh (Theo The Art Of Killing, My Steriesr Unsolved) (Dân Việt)