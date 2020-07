Thi thể không nguyên vẹn của gái mại dâm trong thú nhồi bông: 1 tháng tra tấn kinh hoàng

Vụ án này được biết đến với tên gọi "Sát nhân Hello Kitty" và bị coi là một trong những tội ác ghê rợn nhất...

Sau khi bị tra tấn trong một thời gian dài với nhiều vết thương trên cơ thể, Fan Man-Yee đã qua đời vào cuối tháng 4/1999. Xác của cô được đặt trên sàn nhà tắm trong vài ngày trước khi ba kẻ giết người quyết định sẽ xử lý thế nào. Cuối cùng, chúng đã tạo ra cảnh tượng mà sau đó đã khiến cảnh sát vô cùng kinh hãi khi phát hiện. Thi thể nạn nhân bị phân thành nhiều phần, một số được nhét trong tủ lạnh, một phần được giấu trong con búp bê Hello Kitty nhồi bông.

Theo lời kể của A Fang, trong một lần đến căn hộ của nhóm bắt cóc, cô đã chứng kiến cảnh Chan đá vào đầu Fan vài chục lần. Thế nhưng thay vì can ngăn, cô ta cũng hùa theo đánh đập Fan. "Mỗi khi say thuốc, chúng tôi (A Fang và 3 tên bắt cóc) đều đánh đập Fan. Chúng tôi bắt Fan phải cười mỗi khi nhận một cú đánh. Nếu cô ta khóc, chúng tôi đánh mạnh hơn", A Fang sau này khai trước tòa.

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 04:00 AM (GMT+7)

Theo Đàm Anh (Theo The Art Of Killing, My Steriesr Unsolved) (Dân Việt)