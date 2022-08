Thi thể đàn ông bên khe suối hé lộ âm mưu kinh hoàng của người phụ nữ trốn chồng đi ngoại tình

Thứ Năm, ngày 11/08/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Con suối chạy qua thôn Châu Giàng chợt xôn xao lạ thường khi người dân đi làm nương vô tình phát hiện một nam giới nằm chết sát mép nước, xung quanh máu loang lổ. Giữa nơi "thâm sơn cùng cốc", việc có người chết bất thường đã khiến dân bản hoang mang.

Người lạ

Một sáng cuối tháng 9/2013, người dân đi làm nương khi qua khe suối thuộc thôn Châu Giàng (xã Bản Khoa, huyện Bát Xát, Lào Cai) vô tình phát hiện thi thể người nằm chết sát mép đường.

Thông tin lập tức được báo cáo về Công an huyện Bát Xát. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trước đó nhiều giờ, trên người có rất nhiều thương tích. Khi quan sát, Công an huyện Bát Xát nhận ra người đàn ông xấu số ấy có thể đã bị truy sát cả một quãng đường dài.

Xác định vụ án có dấu hiệu giết người, Công an huyện Bát Xát thông báo về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để thụ lý theo thẩm quyền.

Khám nghiệm, công an tìm thấy giấy tờ tùy thân và nhanh chóng làm rõ nạn nhân là anh Vũ Văn Q (quê huyện Đông Hưng, Thái Bình). Mặc dù trên quần áo của nạn nhân không có vết rách nhưng khi kiểm tra bên trong, công an phát hiện anh Q bị nhiều vết thương, bầm tím ở phần đầu, phần lưng do vật tày tác động, riêng ở phần ức có một vết đâm sâu. Đây có thể là "đòn chí mạng" cướp đi mạng sống của anh Q.

Nạn nhân là người ở địa phương khác, chưa từng sinh sống gần khu vực hiện trường, điều này khiến các điều tra viên thắc mắc, tại sao anh Q lại bị sát hại ở nơi hoang vu này?

Nơi anh Q tử vong không để lại nhiều dấu vết sinh học, tuy nhiên những vết thương trên cơ thể cho thấy, nạn nhân có sự chống cự và bị đuổi đánh, sát hại. Như vậy, xuất phát điểm của vụ án chắc chắn là ở một địa điểm khác.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Mối quan hệ mờ ám

Khi mở rộng khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện cách nơi nạn nhân chết khoảng hơn 50m có một chiếc lán, bên trong lán đồ đạc bị xáo trộn, đổ vỡ như vừa có cuộc xô xát. Dọc đường đi từ lán ra tới nơi anh Q tử vong, công an tìm thấy vài thanh gỗ còn dính máu, xung quanh đó xuất hiện vết trượt, cây cỏ đổ rạp. Điều này cho thấy đã có một cuộc rượt đuổi và vụ án được bắt đầu từ khu vực căn lán kia.

Lúc này, hai tổ trinh sát được cử đi nhằm xác minh về các mối quan hệ bạn bè, làm ăn của anh Q tại Thái Bình và Lào Cai. Quá trình xác minh, Ban chuyên án nhận định, hung thủ phải là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại, nhiều khả năng sinh sống gần với hiện trường vụ án. Anh Q tử vong là hậu quả của mâu thuẫn, thù tức cá nhân trong cuộc sống.

Từ nhận định này, một cuộc rà soát lớn đã được thực hiện ở xã Bản Khoa. Trong số nhiều đối tượng nghi vấn, sau khi xem xét các tài liệu trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai hướng sự chú ý vào cặp vợ chồng Vàng Seo Sếnh (SN 1984) và Tần Pà Mẩy (SN 1989) đều trú tại thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, Lào Cai). Có một sự trùng hợp, khi xác minh về Sếnh, các trinh sát phát hiện khu vực anh Q tử vong nằm sát vùng đất mà vợ chồng Sếnh mua để trồng cây, canh tác được một thời gian dài.

Bản thân Sếnh là người ở Mường Khương, từng có 1 đời vợ, sau này Sếnh quen và cưới Mẩy nên tìm về quê vợ ở Bát Xát mua đất canh tác. Sếnh cũng là đối tượng nghi vấn liên quan đến các hoạt động tội phạm ma túy.

Thời điểm này, các trinh sát cũng nắm được nạn nhân Q có mối quan hệ quen biết với Mẩy. Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, Ban chuyên án nhận định vợ chồng Sếnh nhiều khả năng liên quan tới cái chết của anh Q. Khi công an tìm đến nhà, vợ chồng Sếnh đã bỏ đi đâu không rõ. Toàn bộ liên lạc với người thân của cặp vợ chồng này cũng bị "cắt" rất đột ngột.

Vợ chồng Sếnh trở thành nghi can số 1 của vụ án.

Cơn ghen

Việc vợ chồng Sếnh đột ngột bỏ nhà, cắt mọi liên lạc với người thân là dấu hiệu bất thường, tuy nhiên lại là diễn biến tâm lý "hợp lý" của tội phạm sau khi gây án. Một cuộc truy tìm diện rộng được Công an Lào Cai tiến hành.

Các trinh sát sau nhiều ngày xác minh đã phát hiện thông tin, Sếnh có 1 người họ hàng đang sinh sống bên Trung Quốc, rất có thể vợ chồng đối tượng này đã nhanh chân trốn sang nước bạn, nương nhờ người thân.

Cũng qua công tác nắm tình hình, Công an Lào Cai biết Sếnh vốn là đối tượng nguy hiểm, có dính líu tới các hoạt động ma túy và đang sở hữu tới 2 khẩu súng. Chính vì thế, công tác truy tìm, vây bắt đối tượng vừa phải nhanh chóng nhưng cũng cần thận trọng, tỉ mỉ. Công an Lào Cai cũng lập tức thông báo cho Công an Trung Quốc để phối hợp truy tìm Sếnh.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Đến ngày 1/11/2013, Công an Trung Quốc thông báo đã phát hiện Sếnh tại nước bạn. Cùng ngày, vợ chồng Sếnh được lực lượng Công an Trung Quốc bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai tại cửa khẩu.

Khi các điều tra viên lấy lời khai, Sếnh đã không thừa nhận. Thế nhưng, những chứng cứ được thu thập trước đó đã khiến Sếnh chẳng thể chối cãi. Gã cúi đầu khai nhận đã sát hại anh Q vì ghen tuông.

Theo đó, khi làm ăn ở Lào Cai, anh Q vô tình quen biết với Mẩy, vợ Sếnh. Sau này, mối quan hệ ấy đã nảy sinh thành tình cảm. Sếnh biết vợ mình và anh Q nhiều lần hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ.

Cay cú, Sếnh dùng con để ép Mẩy phải mời anh Q đến căn lán tại bản Châu Giàng. Lấy lý do ăn uống và bàn chuyện làm ăn, Mẩy đã hẹn anh Q tới đây. Biết anh Q đã "cắn câu", Sếnh rủ thêm 1 người cháu họ đến giúp sức.

Sau khi ăn uống, lợi dụng lúc anh Q mất cảnh giác, Sếnh dùng khúc gỗ đánh mạnh vào sau gáy nạn nhân.

Bị đánh bất ngờ, anh Q vùng bỏ chạy nhưng bị Sếnh và đứa cháu họ đuổi sát nút, đánh liên tiếp. Chạy đến khu vực gần bờ suối, anh Q bị bắt kịp. Tại đây Sếnh đã ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Sếnh cùng vợ lập tức bỏ trốn còn đứa cháu họ thì trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tại cơ quan công an, Mẩy đã khóc rất nhiều, chị ta ân hận vì đã trót lao vào mối tình vụng trộm, tội lỗi để giờ đây đẩy cả gia đình vướng vòng lao lý, người tình thì chết thảm giữa rừng.

Sự ân hận ấy dù có thế nào thì cũng đã quá muộn!

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thi-the-dan-ong-ben-khe-suoi-he-lo-am-muu-kinh-hoang-cua-nguoi...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thi-the-dan-ong-ben-khe-suoi-he-lo-am-muu-kinh-hoang-cua-nguoi-phu-nu-tron-chong-di-ngoai-tinh-172220811151030279.htm