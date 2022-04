Kế hoạch sát hại chồng "hoàn hảo" của người đàn bà ngoại tình

5h ngày 10-7-2020, một người dân đi làm nương qua khe Pát Nát (thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, H.Bình Liêu, Quảng Ninh), phát hiện vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Gần chiếc xe máy bị ngã bên khe suối, có một thanh niên bị thương, mũ bảo hiểm, đôi dép rơi cạnh đó.

Vụ án mạng bất ngờ

Danh tính nạn nhân được làm rõ là anh Lý Văn Trung (SN 1981, dân tộc Tày, ngụ thôn Bản Làng). Phát hiện anh Trung còn thở, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Sự việc được trình báo đếnn Công an xã Vô Ngại theo thủ tục thông thường, vì mọi người đều cho rằng đó là vụ TNGT. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã kiểm tra hiện trường cũng như thương tích của nạn nhân thì nhận định đây không phải là do TNGT.

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo đến Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Trung có nhiều thương tích ở vùng đầu, răng bị gãy. Sau một ngày cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Kết quả pháp y xác định nạn nhân có vỡ xương rất phức tạp, không giống hình ảnh khi bị tai nạn. Hiện trường cũng không phải một vụ TNGT, bởi gần nơi chiếc xe máy ngã có vương vãi nhiều vết máu. Bụi cỏ gần đó mới bị dập nát, còn một đoạn nhang muỗi đốt dở, có thể là nơi đối tượng nấp, chờ nạn nhân đi qua để gây án.

Tại nơi chiếc xe máy ngã, do gần khe suối nên nền đất yếu, cây cối nhỏ, nạn nhân không thể bị thương tích nặng như vậy. Phía trước xe máy, đôi dép và mũ bảo hiểm của nạn nhân nằm ngay ngắn, có dấu hiệu được sắp đặt. Chỉ có việc xác định hung khí gây án là gặp khó khăn. Tuy nhiên, qua phân tích, chụp X-quang vết thương của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định hung khí là khúc gậy có góc cạnh.

Đặng Văn Thủ và Tô Thị Xin

Ngoài việc làm rõ tính chất của vụ án, hóa giải dư luận về việc đây chỉ là vụ TNGT, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh còn đưa ra đặc điểm của hung thủ, dựa trên cơ sở phân tích những dấu vết tại hiện trường. Hung thủ chắc chắn biết rất rõ về nạn nhân, có thể là người quen hoặc thậm chí người thân trong gia đình. Vị trí nấp chờ được chọn rất kỹ lưỡng. Từ phân tích thương tích trên cơ thể nạn nhân, điều tra viên cho rằng hung thủ phải cao hơn 1,6m, thuận tay phải.

Về nạn nhân, anh là người giàu có nhất vùng, sắm cả ôtô. Thời điểm anh Trung bị tấn công, trong túi quần còn hơn 40 triệu đồng, nhưng không bị lấy đi. Do đó, cơ quan điều tra xác định, đây là vụ giết người do mâu thuẫn. Anh Trung là người hiền lành, sống khép kín, ít giao lưu trong thôn xóm, không vay mượn, nợ nần, không có mâu thuẫn ngoài xã hội. Chỉ cách đó 2 năm, anh Trung có mâu thuẫn về đất rừng với một người trong thôn, nhưng vụ việc đã được giải quyết, người từng mâu thuẫn với anh lại có chứng cứ ngoại phạm.

Tìm hiểu mối quan hệ tình cảm của nạn nhân, được biết anh Trung chỉ có 2 anh em, nhà gần nhau, không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về quan hệ vợ chồng của nạn nhân, cơ quan điều tra chú ý tới một manh mối nhỏ, đó là con của anh Trung có nói: "Cách đây gần một tháng, bố cháu đã đập điện thoại của mẹ cháu rồi!". Chính câu nói của người con đã dẫn các điều tra viên tới hướng đi mới trong quá trình điều tra vụ án.

Kế hoạch sát hại chồng của người đàn bà ngoại tình

Qua tìm hiểu, cơ quan điều tra nắm được thông tin vợ chồng anh Trung có con chung, nhưng đó là con nuôi, bởi anh này bị vô sinh. Bản thân anh Trung dù làm ra tiền, kinh tế khá giả, nhưng không hề bồ bịch bên ngoài. Tuy nhiên, vợ anh là Tô Thị Xin (SN 1984, dân tộc Tày) lại có nhiều mối quan hệ "ngoài luồng", việc làm ăn, sinh hoạt có nhiều điểm phức tạp. Khi anh Trung hấp hối, Xin vẫn bình thản, không tỏ ra đau buồn.

Hàng ngày, Xin thường đi lên nương rẫy cùng chồng, nhưng không rõ vì lý do gì mà sáng hôm xảy ra vụ án, ả lại ở nhà. Do Xin có quan hệ phức tạp với nhiều nam giới khác nên cơ quan điều tra phải dựng lại hành trình, xác minh, làm rõ thời gian bất minh của tất cả các đối tượng đó.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện có 3 người đàn ông quan hệ "ngoài luồng" với Xin, biểu hiện nghi vấn khi cùng "biến mất" khỏi địa phương sau khi vụ án xảy ra. Trong số đó, nổi lên Đặng Văn Thủ (SN 1991, người dân tộc Sán Chỉ, ngụ thôn Nặm Tút, xã Lục Hồn, H.Bình Liêu, Quảng Ninh). Gã thanh niên này chưa có tiền án, tiền sự, nhưng ăn chơi lêu lổng.

Một nhân chứng nhìn thấy người đàn ông giống Thủ xuất hiện tại hiện trường vụ án vài ngày trước khi xảy ra vụ việc. Khi anh Trung được đưa đến Trạm Y tế Tiên Yên, cách hiện trường khoảng 50km để sơ cứu, Thủ xuất hiện ở khu vực này, mặc dù giữa hắn và anh Trung không hề quen biết nhau.

Hiện trường vụ án

Hệ thống các thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra xác định, nhiều khả năng Thủ là thủ phạm, nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông; Xin có thể đã tiếp tay cho nhân tình phạm tội. Để bắt được Thủ, trinh sát mất nhiều công sức bởi y sinh ra và lớn lên ở vùng rừng, khi trốn cũng ẩn náu trong rừng.

Đến ngày 16-7-2020, huy động 100 cảnh sát cơ động vây bắt từ vùng rừng núi thuộc H.Đông Triều đến mọi ngả đường Thủ có thể trốn sang Trung Quốc, lực lượng công an mới bắt được hắn khi đang ẩn nấp ở cánh rừng gần nhà Xin. Hai hôm sau, Xin cũng bị bắt khẩn cấp.

Quá trình đấu tranh, Xin đổ hết tội cho Thủ. Gã nhân tình trẻ cũng vạch trần thủ đoạn của người đàn bà tàn độc. Thủ còn giao nộp cho cơ quan công an những bản ghi âm việc cùng Xin bàn bạc cách sát hại anh Trung. Lý giải việc Thủ chủ động ghi âm cuộc nói chuyện, y khai vì quá yêu Xin nên ghi âm lại, để thỉnh thoảng mở ra nghe giọng người tình cho đỡ nhớ. Hắn không ngờ là có ngày, những đoạn ghi âm đó lại là bằng chứng đanh thép tố cáo tội ác tày trời của mình và người tình.

Thủ khai trước khi vụ án xảy ra vài tháng, đã quen Xin qua mạng xã hội và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Còn Xin thừa nhận đã "yêu say đắm" Thủ, thường vờ đi chợ để hẹn hò. Anh Trung nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Có lần, anh tức giận, đập vỡ điện thoại của Xin. Khi biết chồng mua thuốc lá dạng "bùa" cho mình uống để quên người tình, Xin lo thuốc có tác dụng nên bàn với Thủ lên kế hoạch sát hại anh Trung để cả hai được tự do sống chung với nhau.

Theo lời Xin, ả đã 4 lần đưa tiền cho Thủ đi mua thuốc độc để giết chồng mình, nhưng mua nhầm thuốc độc giả. Có lần, Xin lừa chồng uống thuốc ngủ, song cũng không thực hiện được âm mưu. Thủ sốt ruột, muốn ra tay ngay, từng rình ở nhà người tình để đến đêm gây án, song hôm đó nạn nhân lại không ra ngoài.

Quyết giết bằng được anh Trung, sáng sớm 10-7-2020, được Xin cung cấp thông tin, Thủ phục sẵn trên con đường nạn nhân thường đi qua. Gã từ bụi cây lao ra, dùng gậy đập liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Mới đây, đưa cặp nhân tình độc ác ra xét xử, xét tới yếu tố do cả hai bị cáo đều là người dân tộc, nhận thức về pháp luật hạn chế, bản thân Thủ đã bồi thường cho gia đình nạn nhân, nên TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 2 bị cáo Xin - Thủ cùng mức án tù chung thân.

