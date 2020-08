Ân hận muộn màng của người đàn bà mê tín giết bạn để thế mạng

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Nghe lời thầy bói phán gia đình sẽ có người chết, người đàn bà liền lên kế hoạch giết bạn cùng đi buôn cá rồi dựng hiện trường giả.

Bị cáo Trần Thị Thêm tại tòa

Tạo hiện trường giả

Rạng sáng 18/12/2018, người thân của chị Vũ Thị Ng. (SN 1979, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam) giật mình tỉnh dậy trước tiếng đập cửa kêu cứu của người phụ nữ cùng thôn Trần Thị Thêm (SN 1982, trú cùng địa chỉ trên). Trong cơn hoảng loạn, Thêm thông báo với mọi người, mình và chị Ng. bị 2 đối tượng lạ mặt đến khống chế và cướp tài sản khi đi mua cá tại thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. Trong lúc kháng cự, chị Ng. bị các đối tượng dùng đâm gục ngay tại chỗ còn Thêm may mắn chạy thoát về báo tin cho gia đình.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ sự việc. “Tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong do nhiều vết dao tấn công vào cổ, ngực. Qua kiểm tra, nạn nhân mất hoa tai, điện thoại, riêng chiếc xe máy vẫn còn tại hiện trường. Khi bước vào điều tra, truy tìm hung thủ gây án, cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn bởi không chỉ vụ việc diễn ra vào ban đêm tại khu vực hoang vắng mà ngay cả các dấu vết tại hiện trường cũng bị xóa sạch do đang vào mùa nước lên. Đồng thời, qua xác minh được biết nạn nhân là người hiền lành, hòa đồng, ít khi xảy ra mâu thuẫn với ai”, cán bộ PC02, Công an tỉnh Bắc Giang nhớ lại.

Để phục vụ quá trình điều tra, ngay sau đó, người đi cùng nạn nhân là Trần Thị Thêm được triệu tập để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Thêm cho biết, vào 3h sáng 18/12/2018, Thêm cùng chị Ng. đi xe máy đến chợ đêm mua cá mang về bán. Khi đến gần đập Hố Trúc, 2 người bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát chặn đầu xe và cướp túi xách.

Phát hiện thấy chị Ng. có đeo khuyên tai bằng vàng, các đối tượng liền giật 1 bên khuyên tai. Chị Ng. hô hoán kêu người cứu thì 2 đối tượng lao đến không chế, cứa cổ và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thấy chị Ng. bị tấn công, Thêm nhanh chóng bỏ chạy về báo tin cho gia đình và chính quyền.

Hiện trường vụ án

Trong suốt quá trình kể lại vụ việc, Thêm liên tục bật khóc, tỏ ra thương xót nạn nhân. Thêm cho biết, bản thân mình và chị Ng. là bạn, chơi thân với nhau từ lâu. Cả hai cùng rủ nhau đi buôn bán, đi chợ cá đêm và chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn cãi vã trong lúc làm ăn hay trong cuộc sống. Thêm còn bày tỏ sự ân hận khi không cứu được bạn trước sự tàn ác của 2 tên cướp. Tuy nhiên, màn kịch của Thêm sớm bị lộ bởi chính những lời khai vụng về của mình.

“Tập trung nghiên cứu, phân tích lời khai của Thêm, các cán bộ PC02 nhận ra rất nhiều điểm bất thường đáng nghi ngờ. Cụ thể, Thêm khai nhận trong lúc 2 tên cướp đang lao vào tấn công chị Ng., Thêm đã kịp thời chạy thoát mà không có bất kì 1 thương tích nào. Hay việc Thêm mô tả về 2 đối tượng nam giới có những đặc điểm mà thông thường những người khác ít khi phát hiện ra đặc biệt với tâm lý đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm. Ví dụ, Thêm khai 1 trong 2 đối tượng có vết xăm nhỏ, hình chữ ở cổ tay mà với điều kiện ánh sáng vào ban đêm thì khó có thể nhận dạng”, cán bộ PC02 nhớ lại.

Tuy nhiên, với kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, Trần Thị Thêm liên tục khẳng định mình cũng chỉ là nạn nhân và thoát nạn nhờ may mắn. “Khi biết lời khai mình có vấn đề, Thêm ngoan cố gào thét kêu oan và cho rằng do sức khỏe yếu, tâm trạng vẫn còn hoảng loạn dẫn đến ảnh hưởng đến lời khai. Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi, tới đầu giờ chiều 21/12/2018, Thêm mới khai nhận hành vi phạm tội của mình”, cán bộ PC02 kể lại.

Kế hoạch giết người thế mạng

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thêm khai nhận, cách đó khoảng 1 tháng, Thêm bị khủng hoảng tinh thần vì họ hàng có nhiều người chết đột ngột, hầu hết chưa đến 60 tuổi. Thấy nhiều người trong họ ra đi bất ngờ như vậy, Thêm luôn bồn chồn, lo lắng suy nghĩ. Cho rằng việc hương khói, thờ cúng của mình có vấn đề nên Thêm bắt đầu đi tìm đến thầy bói để được giải tỏa.

“Khi đi xem bói, đối tượng được phán rằng nếu muốn gia đạo bình yên thì phải giết 1 người thân bên cạnh làm vật thế thân. Nếu không có người thế mạng, gia đình Thêm còn gặp nhiều trắc trở nữa. Từ đó, Thêm luôn ám ảnh mình sẽ phải chết nếu không tìm được người thế mạng. Sau nhiều ngày cân nhắc, suy tính, Thêm đã nhắm tới người bạn thân của mình là chị Ng. và lên kế hoạch sát hại chị này”, cán bộ PC02 kể lại.

Đối tượng Trần Thị Thêm

Để thực hiện kế hoạch, Thêm rủ chị Ng. đi chợ cá vào sáng 18/12. Đến 3h, ngày 18/12, Thêm đi xe máy mang theo con dao đã chuẩn bị sẵn rồi sang rủ chị Ng. cùng đi. Vốn là bạn hàng đi chợ cá với nhau được một thời gian, chị Ng. vui vẻ đi cùng Thêm mà không một chút mảy may nghi ngờ. Sau đó Thêm dẫn chị Ng. đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý huyện Lục Nam. Sau khi quan sát thấy khu vực này vắng người, cách xa khu dân cư, Thêm bất ngờ rút dao cứa cổ và đâm liên tiếp chị Ng. khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án xong, để đánh lạc hướng cơ quan công an, Thêm đã tạo dựng hiện trường giả giống như 1 vụ cướp. Theo đó, Thêm tháo hoa tai rồi lấy điện thoại của nạn nhân quăng xuống hồ nước ngay gần đó. Xong xuôi, Thêm quay trở về trong tình trạng hoảng hốt, sợ hãi báo với gia đình chị Ng.. Để không bị nghi ngờ, khi chạy ra hiện trường, Thêm gào khóc, xót thương khi biết nạn nhân đã tử vong.

Hung khí gây án

“Trước khi thực hiện, đối tượng đã tính toán rất kĩ cho kịch bản của mình. Từ việc sát hại nạn nhân bằng cách nào, thông báo cho gia đình nạn nhân sau khi gây án ra sao đến việc đến việc khai với cơ quan công an sao cho hợp lý. Sau cùng, Thêm bật khóc và liên tục nói muốn được chết để tạ tội với chị Ng. cũng như tất cả mọi người. Bản thân Thêm không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng vì mê tín mê muội tin lời thầy bói mà dẫn đến bi kịch đau lòng”, cán bộ phòng Cảnh sát hình sự cho biết thêm.

TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Thêm về tội Giết người. Tại phiên tòa, Trần Thị Thêm bày tỏ xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi gia đình mình, Thêm tự cho rằng hành vi của mình là tàn nhẫn, không thể tha thứ và... xin được chết. Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Thêm mức án tù chung thân.

