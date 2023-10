Thi thể cô gái trẻ lõa thể và bi kịch từ chiếc điện thoại (kỳ 1): Bao tải màu xanh bí ẩn

Thi thể cô gái trẻ

Chiều 10/6, sau những cơn mưa rả rích, những con đường trên phố Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng trở nên thoáng đãng, mát mẻ hơn. Như thường ngày, người dân lại lục tục kéo nhau đi tập thể dục xế chiều, hưởng thụ không khí dễ chịu.

Một vài người thong dong đi bộ trên vỉa hè thì bỗng dưng khựng lại. Phía bên trong vỉa hè, xuất hiện hai bao tải màu xanh buộc kín. Khi tiến lại gần, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 1 cô gái trẻ không mặc quần áo trong bao.

Theo người dân gần đó, bao tải này đã xuất hiện từ sáng 10/6 nhưng do được bọc kín và ở phía trước ngôi nhà hiện không có người ở nên không thu hút sự chú ý. Đa phần mọi người đi qua đều nghĩ là bao tải chứa rác.

Đội điều tra trọng án, phòng CSHS, Công an TP.Hải Phòng nhanh chóng có mặt sau khi tiếp nhận thông tin. Tại hiện trường, lực lượng công xác định, nạn nhân là 1 cô gái trẻ, tử vong trong tư thế không mặc quần áo, 2 tay bị trói về phía trước bằng dây nilon, và phần đầu tử thi bị trùm bằng túi nylon màu đen. Sau đó, nạn nhân được cho vào 2 bao tải dứa. Một bao tải được trùm từ đầu đến phần thân người; bao còn lại trùm từ phần chân đến lưng nạn nhân; 2 đầu bao tải này được buộc lại bằng dây.

Tiến hành khám nghiệm, các điều tra viên nhận thấy, nạn nhân có 1 vết thương ở hộp sọ, xuất hiện nhiều vết máu tại bao tải. Đây chính xác là một vụ án mạng, các điều tra viên đưa ra nhận định ban đầu.

Quá trình khám nghiệm, Công an TP.Hải Phòng kết luận, nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều giờ. Tuy nhiên, thời điểm trước khi phát hiện thi thể trời mưa khá to, chính vì thế hầu hết các dấu vết đã bị nước mưa rửa trôi mất. Vụ án không nhân chứng, chẳng rõ nghi phạm thực sự là một thử thách vô cùng lớn với lực lượng điều tra Công an TP.Hải Phòng.

“Khi bắt tay vào điều tra vụ án, lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn. Hiện trường nơi phát hiện thi thể là khu vực thưa thớt dân cư, không ai biết bao tải trên xuất hiện từ khi nào nên rất khó để trinh sát có thể khoanh vùng thời gian gây án của nghi phạm. Cùng với đó, trên người nạn nhân không có quần áo, giấy tờ, chưa thể xác định được nhân thân của cô gái”, Trung tá Nguyễn Đức Toàn – Đội trưởng đội trọng án, phòng CSHS, Công an TP.Hải Phòng thông tin.

Cô gái trẻ là ai?

Một cuộc rà soát diện rộng trên địa bàn TP. Hải Phòng được tiến hành. Các cuộc thu thập thông tin nhân chứng không đem lại kết quả. Bản thân các điều tra viên cũng chưa thể kết luận chính xác động cơ của vụ giết người này là gì. Là mâu thuẫn cá nhân, cướp tài sản hay mâu thuẫn tình ái? Mọi thứ dường như rất "mù mờ".

Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra? Tại sao cô gái bị sát hại dã man trong tình trạng lõa thể? Đây có phải là hiện trường gây án hay không hay chỉ là nơi phi tang thi thể của hung thủ?..Trong đó, các trinh sát nhận định, mấu chốt của vụ án nằm ở câu hỏi: Cô gái này là ai?

Hiện trường phát hiện vụ việc

Đi vào hướng điều tra này, các trinh sát đã xác định được nạn nhân là chị V.H.A (SN 1994, trú tại thôn Trà Đức, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Qua tìm hiểu, chị A có 2 con và không sống với chồng khoảng 1 năm nay.

“Nạn nhân làm nghề buôn bán, kinh doanh tự do lại có mối quan hệ phức tạp nên rất khó để xác định được mâu thuẫn, nguyên nhân chị A. bị sát hại. Cùng với đó, điều quan trọng nhất lúc này là phải xác định được thời điểm xảy ra vụ án, để từ đó có những phương án rà soát, điều tra khoa học hơn. Nhiều mũi trinh sát tỏa đi khắp địa bàn, dò từng người dân với hi vọng có được thông tin hữu ích”, Trung tá Nguyễn Đức Toàn nhớ lại.

Lật lại hiện trường, có một chi tiết khiến trinh sát hoài nghi, đó là khi phát hiện thi thể nạn nhân thì chị A. chết trong tư thế trên người không mặc quần áo, vì vậy hung thủ có thể là người đang có quan hệ tình cảm mật thiết với chị A.. Đồng thời, các dấu vết, hình ảnh camera thu được cho thấy vỉa hè nơi phát hiện thi thể chị A. không phải là hiện trường chính vụ việc. Khả năng cao chị A. được đưa tới từ phía khu nhà ở Đa Phúc Central Park gần đó...

