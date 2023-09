Cái chết thương tâm của bé trai 4 tuổi và bản giám định ADN muộn màng (kỳ 1): Mối tình bi kịch

Mối tình ngang trái

Ngày 19/2/2018, tại thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu Lê Hữu T (SN 2014) tử vong do bị điện giật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng CSHS, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định đây là 1 vụ án mạng. Chân tướng hung thủ dần được hé lộ khi cơ quan công an xác định kẻ sát hại bé trai 4 tuổi chính là Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Đau đớn hơn, Đặng Thanh Tuyền chính là bố đẻ cháu T. Bi kịch này bắt đầu từ mối tình ngang trái giữa Tuyền và cô gái một đời chồng ở xã bên.

Theo đó, sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Đặng Thanh Tuyền để 2 con cho vợ cũ nuôi rồi đi “lang bạt”. Vào cuối năm 2013, Đặng Thanh Tuyền gặp chị Lê Thị Dung (SN 1979, trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Qua các buổi gặp gỡ, người phụ nữ cũng 1 lần đổ vỡ, đang 1 mình nuôi con đã đem lòng yêu Đặng Thanh Tuyền.

Trong một thời gian ngắn chung sống với nhau như vợ chồng, đầu năm 2014, chị Dung cảm thấy trong người không khỏe, có biểu hiện nôn ói, bằng giác quan của người mẹ, chị biết mình đã mang thai. Vui mừng khi có con với người mình yêu, chị Dung hào hứng báo cho “người tình” biết mình sắp được làm bố. Những tưởng cái kết sẽ là 1 cưới viên mãn, nhưng không ngờ Tuyền hắt hủi và quyết khẳng định cái thai trong bụng chị Dung không phải của mình.

Thời gian đầu chung sống, quan hệ giữa chị và người tình vẫn ấm êm, tuy nhiên khi nghe tin chị Dung mang thai, người đàn ông sở khanh đã lộ bản mặt thật. Tuyền vội vàng bỏ đi làm lái xe ở Quảng Ninh, tìm cách cắt đứt liên lạc với “người tình”. Quyết không bỏ con, chị Dung 1 mình bươn chải kiếm tiền sinh con với mong muốn, biết đâu khi sinh con ra, Tuyền sẽ suy nghĩ lại và trở về bên 2 mẹ con như xưa.

Khi chị Dung mang thai được 8 tháng, Tuyền vẫn không mảy may để ý. Trong một lần có công việc đi đến xã Tây Phong, cùng huyện Tiền Hải, chị Dung bị tai nạn xe máy. Một thân một mình, chị chẳng biết gọi cho ai khi bố mẹ đã cao tuổi, chị nhờ người quen gọi điện cho Tuyền chỉ để thông báo rằng mình bị tai nạn. Nhưng gã đàn ông máu lạnh ấy đã trả lời bằng câu nói như nhát dao cứa vào lòng chị: “Tôi không có quan hệ gì với Dung, chúng tôi chỉ là bạn”.

Nghĩ đến tình yêu với Tuyền và muốn con mình có bố, chị Dung vẫn “một lòng, một dạ” đợi Tuyền suy nghĩ lại. Đến tháng 11/2014, chị hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, là kết quả của mối tình giữa chị và Tuyền. Chị vui mừng báo tin cho Tuyền, nhưng người đàn ông tệ bạc vẫn lạnh lùng, không hề quan tâm hỏi han.

Khởi nguồn của tấn bi kịch

Sau khi sinh con được ít ngày, chị Dung nhiều lần gọi điện thoại cho Tuyền, không mong người đàn ông ấy về thăm con, chỉ muốn con mình có được cái tên do bố đẻ đặt. Nhưng Tuyền từ chối đặt tên cho con và gắt gỏng với chị Dung rằng “muốn đặt tên gì thì đặt”. Một thời gian sau, chị gọi điện yêu cầu Tuyền làm đúng trách nhiệm của một người bố và đi đứng tên giấy khai sinh cho con, nhưng Tuyền đã thoái thác trách nhiệm, bỏ mặc người tình cùng đứa con nhỏ còn chưa được đặt tên.

Vì cháu bé sinh ra mà chẳng hề có bố, chị Dung quyết định đặt tên con theo họ mẹ là Lê Hữu T. Cậu bé lớn lên từng ngày trong vòng tay chở che của một mình mẹ. Dù không được bố chăm sóc, dạy dỗ nhưng bé rất ngoan, được họ hàng và làng xóm yêu thương. Thương con luôn miệng hỏi bố là ai, chị Dung quyết tâm “đi tìm” bố cho con 1 lần nữa.

Một ngày đầu năm 2015, chị Dung bế cháu T tìm về nhà vợ cũ cùng các anh chị em ruột của Tuyền, để nói cho họ biết hai người đã có cháu T con chung, đồng thời mong được nhìn thấy người đàn ông bội bạc dù chỉ một lần.

Nhưng mặc cho chị Dung có cố gắng níu kéo thế nào đi chăng nữa, Tuyền cũng chẳng đoái hoài. Từ tháng 9/2017, Tuyền cắt đứt mọi liên lạc với chị Dung và yêu cầu chị đừng đưa con về nhà vợ cũ và quê mình nữa. Tuyền tìm cách đi xa, không nghe điện thoại nhằm chị Dung từ bỏ ý định tìm mình.

Tối 15/2/2018 (30 Tết), chị Dung đưa cháu T đến nhà ông Mịch (anh trai Tuyền) để tìm gặp người tình. Tại đây, chị nói hết nước hết cái, chỉ mong Tuyền về nhà một lần để con được biết bố mình là ai và được đón cái Tết đầy đủ bố mẹ như bao bạn bè trang lứa khác. Nhưng chị Dung không thể ngờ, tấn bi kịch của cuộc đời chị bắt đầu từ đây, và cũng là cái Tết cuối cùng của bé trai tội nghiệp…

