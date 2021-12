Thi thể cháy đen ven sông Nhuệ và kế hoạch giết người của tên sát nhân máu lạnh

Trong một buổi tối mùa đông rét căm căm, trên triền đê lộng gió, vắng người qua lại, gã sát nhân trẻ tuổi đã xuống tay sát hại tài xế xe ôm một cách man rợ. Gây án xong, hung thủ tưới xăng lên người nạn nhân rồi đốt xác phi tang.

Giây phút kinh hoàng

Thôn Gia Phúc (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) vốn là một vùng quê yên bình, người dân quanh năm sống dựa vào đồng ruộng. Không gian tĩnh lặng đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi một vụ án bí ẩn, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào một ngày cuối năm 2013.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h45' ngày 29/11/2013, trong quá trình đi lượm ve chai dọc bờ đê sông Nhuệ (đoạn qua địa phận thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi), một người đàn ông nhìn thấy vật thể cháy đen có hình thù kì quái. Trí tò mò nổi lên, người này tiến lại gần kiểm tra thì thất kinh khi nhận ra đó là xác người bị chết cháy, biến dạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhanh chóng được lực lượng chức năng tiến hành. Kết quả bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới có độ tuổi từ 45-50, toàn thân bị cháy sém, hai tay bị trói vòng ra sau, trên cổ, ngực xuất hiện nhiều vết đâm. Mở rộng hiện trường, công an phát hiện nhiều vết máu vương vãi trên mặt đê và một chiếc điện thoại đen trắng nghi là của nạn nhân.

Từ vật chứng quan trọng này, cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ được danh tính nạn nhân là ông Mai Hồng Quảng (49 tuổi, quê Nam Định, hành nghề xe ôm tại khu vực bến xe Giáp Bát). Theo thông tin từ gia đình, sáng 28/11, ông Quảng vẫn đi làm bình thường, nhưng tối không thấy về. Người thân cố gắng tìm kiếm và liên lạc nhưng không được.

Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, bước đầu cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Kẻ sát nhân lộ diện

Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân được cơ quan chức năng thu thập thông tin, nhằm có một cái nhìn toàn diện. Các điều tra viên đặc biệt chú ý tới các vị khách quen của nạn nhân.

Sau 10 giờ khẩn trương điều tra, truy xét, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại thôn 4 xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), khi y đang lẩn trốn tại quê nhà.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đạt đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên tối 28/11, y chuẩn bị dao nhọn với ý định đi cướp tài sản. Nghĩ là làm, Đạt ra khu vực bến xe Giáp Bát để tìm mục tiêu. Khoảng 19h cùng ngày, Đạt thuê ông Quảng chở xuống nhà bạn ở huyện Thường Tín với mức giá thỏa thuận 150 ngàn đồng. Do nhận ra khách quen nên ông Quảng không mảy may nghi ngờ và nhận lời đi. Đi đến thị trấn Thường Tín, bất ngờ Đạt bảo ông Quảng chạy theo hướng đường nhánh đi vào khu chùa Đậu. Tới khu vực đê, ông Quảng dừng xe cho Đạt xuống thì bất ngờ đối tượng rút ra một con dao nhọn dài chừng 20cm đâm nhiều nhát vào gáy, cổ, ngực và bảo vai khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Chân dung kẻ sát nhân máu lạnh Nguyễn Văn Đạt

Tàn nhẫn hơn, Đạt tháo xăng xe rồi tưới lên thi thể nạn nhân và châm lửa đốt trước khi đạp xác ông Quảng xuống vệ đê. Con dao gây án, Đạt ném xuống sông Nhuệ. Sau đó, đối tượng thản nhiên lấy xe của nạn nhân đi về phòng trọ tại xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Khoảng 5 giờ 30 ngày 29/11, Đạt ngủ dậy và đem chiếc xe máy cướp được đến một cửa hiệu cầm đồ cầm cố được 4,5 triệu đồng. Sau đó, y đi ra bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về quê để lẩn trốn.

Bản thân Nguyễn Văn Đạt vốn xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Đối tượng chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ giữa chừng, bỏ lên Hà Nội kiếm sống. Y sống bằng nghề thợ sơn, nhưng mỗi lần về quê, Đạt nói với bạn bè làm việc nhẹ, lương cao, tiền tiêu không thiếu. Chỉ vì thói chơi bời, lêu lổng cùng lối sống lệch chuẩn, gã đã dần sa chân vào tội ác.

Chiều 27/3/2014, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đạt mức án tử hình về các tội "Giết người", "Cướp tài sản".

