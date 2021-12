Người mẹ đơn thân xinh đẹp bị nhân tình sát hại dã man trong nhà nghỉ

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 19:00 PM (GMT+7)

Trước những lời nói ngon ngọt của gã lưu manh, một người mẹ đơn thân xinh đẹp, có nghề nghiệp ổn định đã lạc lối trong men say tình ái. Để rồi cuối cùng, điều chị nhận lại là một cái kết đau thương.

Thi thể trong nhà nghỉ

Có nhiều người từng ví von, tình yêu mù quáng chẳng khác nào một liều thuốc độc tự giết chết chính bản thân mình. Quả đúng như vậy, có rất nhiều tấn bi kịch xót xa tới từ những mối tình ngoài luồng, vụng trộm. Điều còn đọng lại sau mỗi vụ án tình là những nỗi ám ảnh, day dứt của những người thân nạn nhân. Vụ án, người mẹ đơn thân xinh đẹp bị gã người tình lưu manh sát hại dã man, cướp tài sản ở Bắc Ninh vào năm 2014 là một câu chuyện buồn như vậy.

Theo hồ sơ vụ án, trong một lần đi hát thuê đám cưới, chị Nguyễn Thị T. (SN 1977, trú tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) tình cờ quen biết Đoàn Văn Phan (SN 1977, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài). Mặc dù đã có vợ con, nhưng trước vẻ đẹp mặn mà, cùng giọng hát trong trẻo của chị T. Phan như bị hút hồn, nên đã tìm cách tiếp cận làm quen.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Bản thân chị T. dù chưa một lần lên xe hoa, nhưng đã có 2 đứa con nhỏ. Sau một thời gian quen biết, trước những lời nói đường mật của Phan, người mẹ đơn thân xinh đẹp như bị bỏ bùa mê thuốc lú, rồi ngã vào vòng tay gã nhân tình lúc nào không hay. Tại quê nhà, Phan nổi tiếng là kẻ ăn chơi, nghiện lô đề, cờ bạc có tiếng. Chính vì lẽ đó, khi biết chị T. lén lút qua lại với Phan, người thân chị đã kịch liệt phản đối. Tuy vậy, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, chị T. vẫn không thể dứt ra được khỏi mối tình sai trái với với gã nhân tình đã có gia đình.

Sáng 6/9/2014, chị T. cùng Phan hẹn nhau tại một nhà nghỉ thuộc địa phận xã An Thịnh (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) để tâm sự. Do cả hai là khách quen, nên chủ nhà nghỉ không giữ giấy tờ và hướng dẫn lên thẳng phòng 201. Hằng ngày Phan ra vào để mua đồ ăn. Lần cuối cùng Phan xuất hiện tại nhà nghỉ là vào chiều 8/9. Về phía chị T. mọi người tuyệt nhiên không thấy đâu.

Sáng 10/9, linh cảm có chuyện bất thường, vợ chồng chủ nhà nghỉ lên phòng 201 kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể chị T. nằm trên giường ngủ, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lương Tài phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gã nhân tình tàn độc

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nghi phạm số 1 xuống tay sát hại chị T. chính là Đoàn Văn Phan.

Lần theo dấu vết của hung thủ, sáng 11/9, công an nhận được thông tin Phan đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã An Lâm (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Lập tức, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh Hải Dương lên kế hoạch vây bắt kẻ sát nhân. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tới 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Đoàn Văn Phan.

Chân dung đối tượng Đoàn Văn Phan

Tại cơ quan điều tra, Phan khai nhận, sáng 6/9, đối tượng hẹn chị T. đi ăn sáng rồi cả hai vào nhà nghỉ tâm sự. Khi đi, chị T. có mang theo 40 triệu đồng và đi xe máy riêng. Tới 12h cùng ngày, sau khi ân ái, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Phan bóp cổ người tình tới bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục dùng ghế đập liên tiếp nhiều nhát vào gáy chị T. Gây án xong, Phan lấy tài sản của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ tài sản hung thủ cướp được đều nướng vào lô đề, cờ bạc và ăn nhậu.

Cái chết đầy đau thương của chị T. khiến người thân gần như suy sụp.

Tháng 1/2015, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Phan (SN 1977, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) mức án tử hình về tội "Giết người".

