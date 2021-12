Bí ẩn chiếc xe đầu kéo "ma" đậu ven đường: Khuôn mặt mờ ảo của "ác quỷ"

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Một thi thể nam giới được tìm thấy trong tình trạng chân, tay bị trói, trên người rất nhiều vết thương chí mạng và đang ở giai đoạn phân hủy. Các dấu vết tại hiện trường đều rất mơ hồ, báo hiệu một vụ án đầy khó khăn, phức tạp.

Chiếc xe được phát hiện nằm trên đường nhiều ngày (ảnh tư liệu)

Chiếc xe "bất động"

Mấy ngày trời, anh Nguyễn Văn T (ở địa phương) để ý có một chiếc xe đầu kéo đỗ tại đoạn đường 280 (thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh). Bình thường, đoạn đường này khá vắng vẻ, cánh lái xe container thi thoảng vẫn dừng lại "chợp mắt" một chút. Thế nhưng, lần này chiếc xe đầu kéo kia có vẻ "đỗ hơi lâu". Đã nhiều ngày, nó vẫn bất động, tấm rèm che cửa xe phủ kín dường như ẩn chứa điều gì đó bất thường.

Chiều muộn 16/2/2017, anh T tò mò tiến lại gần chiếc xe đầu kéo "kỳ lạ" ấy. Phía bên trong im lìm, nhìn xuyên qua tấm rèm che, anh T không thấy có bóng người nào. Thế nhưng, chính cái không khí "lạnh lẽo" ấy khiến anh T rùng mình. Anh bốc máy gọi điện cho Công an thị trấn Thứa để báo tin.

Lực lượng công an có mặt, tại đây các anh phát hiện chiếc xe đầu kéo đỗ một chỗ. Cửa kính bị che bởi tấm rèm vải, cửa xe cũng khóa. Xung quanh không thấy có hàng hóa hay lái xe đâu. Quyết định mở cửa xe, các chiến sĩ Công an thị trấn Thứa không khỏi rùng mình khi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là những vũng vết màu nâu đã khô vương vãi khắp ca – bin xe. Linh tính mách bảo sự việc nghiêm trọng nên thông tin được chuyển về Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hiện trường vụ việc là một sự kinh hoàng mà ít ai có thể tưởng tượng ra được. Khi các trinh sát leo lên ca – bin, phía ghế nằm cuối xe có nhiều lớp chăn, được chất thành một ụ. Lật những tấm chăn này, phía dưới là một thi thể nam giới đã chết được nhiều ngày. Nạn nhân bị trói tay bằng thắt lưng và trói chân bằng dây sạc điện thoại.

Tiến hành khám nghiệm, công an phát hiện trên thi thể người đàn ông này có rất nhiều vết thương chí mạng được gây ra bởi vật sắc, nhọn. Đây chính xác là một vụ án mạng, các điều tra viên đưa ra nhận định ban đầu.

Bí ẩn phía sau

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh lập tức thành lập Ban chuyên án để tiến hành điều tra.

Công tác khám nghiệm cho thấy, nạn nhân là nam giới, khoảng 38- 42 tuổi, dáng người đậm, đã tử vong từ nhiều ngày trước và ở giai đoạn phân hủy. Trên ca – bin xe có nhiều dấu đường vân khá rõ. Các vết màu nâu nghi máu vương vãi khắp nơi. Các giám định viên nhận định, trước khi bị sát hại, đã có một cuộc vật lộn dữ dội trong xe. Nhiều khả năng hung thủ phải có từ 2 người trở lên. Căn cứ từ các vết thương có thể thấy hung thủ ra tay nhanh và quyết liệt.

Một điều sau khi khám nghiệm tử thi khiến các trinh sát "rùng mình", đó là nạn nhân từng có một khoảng thời gian hồi tỉnh, thế nhưng ngay sau đó đã bị kẻ sát nhân "kết liễu" rất "gọn".

Nghi phạm là ai, có mâu thuẫn hãy mục đích gì với nạn nhân mà có thể ra tay quyết liệt đến như vậy? Xung quanh khu vực chiếc xe đỗ, các điều tra viên không thu được thêm thông tin hay vật chứng gì. Rõ ràng, đây chỉ là hiện trường phụ. Người đàn ông xấu số kia đã bị giết ở một nơi khác và nhóm tội phạm đã lái xe đến đây, vứt lại.

Các thiết bị định vị trên xe có dấu hiệu bị tháo, điều này chứng tỏ nghi phạm là người thành thạo về xe đầu kéo, thậm chí là kẻ có kỹ năng lái xe container lâu năm. Việc đầu tiên vào lúc này là phải tìm ra danh tính nạn nhân. Nó sẽ là nút thắt quan trọng nhất để mở ra những bí ẩn phía sau vụ án kinh hoàng này.

Gã áo đen

Sau nhiều giờ xác minh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ nạn nhân là anh Nguyễn Văn P (SN 1976, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Làm việc với 1 công ty thép tại Hà Nội, đơn vị này cho biết, chiều 14/2/2017, anh P có nhận chở 34 tấn thép từ kho của công ty ở Hải Dương về Hà Nội giao cho khách hàng.

Quá trình di chuyển, chiều hôm đó phía công ty vẫn liên hệ được với lái xe P. Vậy nhưng, ít giờ sau, cả bộ đàm, điện thoại và định vị xe đều "biến mất", anh P "bặt tin" từ thời điểm đó.

So sánh với thông tin được cung cấp, cơ quan công an nhận thấy, số thép 34 tấn đã không còn ở trên xe của anh P khi được phát hiện. Vậy số thép này ở đâu trong khi khách hàng xác nhận chưa có ai giao hàng. Phải chăng, việc anh P bị sát hại là để cướp đi số thép có giá trị rất lớn kia.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án

Một cuộc truy tìm số thép bị mất được tiến hành. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tín hiệu định vị xe bị mất ở khu vực cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Theo suy luận, rất có thể các đối tượng sau khi sát hại anh P đã gỡ định vị và đem thép đi tiêu thụ tại khu vực này.

Nhiều tổ trinh sát được cử đi phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Công an quận Long Biên (Hà Nội), cuối cùng các anh cũng phát hiện một đại lý thép có giao dịch bất thường ngày 14/2.

Theo đại diện cửa hàng này, chiều 14/2, có người đàn ông lạ mặt điều khiển xe đầu kéo đến gạ bán 34 tấn thép. Sau khi xem hàng, đại lý này đồng ý mua với giá hơn 300 triệu. Tuy nhiên do thiếu tiền nên mới chỉ ứng trước cho lái xe 30 triệu đồng, số còn lại hẹn thanh toán sau.

Các nhân chứng cho hay, người này lạ mặt, chưa từng giao dịch lần nào nên không biết tên, không biết từ đâu tới, gã cũng chẳng để lại thông tin cá nhân mà chỉ nói sẽ chủ động liên lạc.

Khi trích xuất camera của cửa hàng, các trinh sát chỉ thu được hình ảnh "mù mờ" về một gã đàn ông mặc đồ đen, đội mũ che kín mặt. Dường như người đàn ông này cố tình lảng tránh những nơi xuất hiện camera của cửa hàng.

Gã đàn ông này là ai, liên quan thế nào đến cái chết của anh P là những câu hỏi khiến các điều tra viên trăn trở. Ban chuyên án nhận định, cần phải tìm ra gã trong thời gian sớm nhất, nếu không vụ án có thể rơi vào bế tắc.

(Còn tiếp)

