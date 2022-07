Thêm nạn nhân tử vong trong vụ 2 nhóm thanh niên "hỗn chiến" bằng súng

Sau khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân thứ 2 trong vụ 2 nhóm thanh niên trú cùng thị trấn "hỗn chiến" bằng súng, mã tấu đã tử vong.

Liên quan đến vụ hỗn chiến bằng dao và súng tự chế xảy ra tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), ngày 6-7 đã có thêm nạn nhân thứ 2 là anh B.H.H. (SN 1986; trú TDP Lập An, Lăng Cô) tử vong sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 2-7 tại khu vực đường dẫn lên đèo Hải Vân thuộc QL1 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Do có mâu thuẫn với nhau giữa Nguyễn Tuấn Vinh (SN 1987; ngụ tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô) và Dương Công Hiếu (SN 1998; ngụ TDP Lập An, Lăng Cô) nên hai nhóm hẹn nhau "huyết chiến" trên cầu Hải Vân.

Trong đó nhóm của Hiếu có khoảng 30 người sử dụng dao, mã tấu, nhóm còn lại chỉ 10 người. Tất cả trú tại TDP An Cư Đông 1 và An Cư Đông 2. Ngoài mang dao, mã tấu thì một người trong nhóm còn mang theo khẩu súng hơi PCP dài khoảng 65 cm.

Đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các đối tượng sử dụng bom xăng để ném phát ra tiếng nổ, khói bốc lên.

Hậu quả anh Phan Kim Kh. (trú TDP Lập An) thuộc nhóm của Hiếu tử vong tại chỗ do đạn chì xuyên qua lồng ngực, phổi và cuống tim, gây mất máu, xẹp phổi. Dương Công Hiếu cùng 3 người khác thuộc "băng nhóm" của mình trọng thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Riêng nhóm của Nguyễn Tuấn Vinh chỉ có Lê Anh Tấn bị một vết thương vùng trán, phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cơ quan công an đã thu giữ các vật chứng gồm 1 cây súng hơi PCP có ống ngắm, màu đen, thân súng có hình ngôi sao, chữ "Tactical"; 1 cây rựa, 2 mã tấu, 1 rìu sắt, 1 tuýp sắt, 1 tuýp inox. Đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp 10 đối tượng thuộc nhóm của Vinh trong đó có Hồ Thanh Pháp (người tàng trữ khẩu súng PCP) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

