Vụ nổ súng hỗn chiến ở đường lên đèo Hải Vân: Xác định danh tính 2 nạn nhân

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân trong vụ nổ súng hỗn chiến ở đường lên đèo Hải Vân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến. (Nguồn: CA TP Đà Nẵng)

Ngày 3/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã nhận được tin báo Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ thông tin có 1 bệnh nhân chết do bị đạn bắn liên quan đến vụ hỗn chiến ở khu vực đường lên đèo Hải Vân, thuộc địa phận tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thông tin từ bệnh viện cho biết nạn nhân thiệt mạng tên Phan Khánh (SN 1990, trú Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế). Lúc nhập viện, nạn nhân ở trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, vết thương lỗ nhỏ rỉ máu, ngưng tim, ngưng thở, bụng mềm. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đã chết trước khi vào viện, tử vong do đạn bắn vào ngực.

Ban đầu, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế cấp cứu nhưng do bệnh tình nặng nên tự thuê xe đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ. Trong khi đó, bệnh nhân còn lại là Tôn Thất Banh (SN 1992, Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế) nhập viện trong tình trạng vết thượng thấu ngực, tràn dịch màng phổi, màng tim, tổn thương tủy sống, nghi do đạn bắn. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực.

Bệnh nhân khai nhận do bị đạn bắn vào lưng trái và bị chém vào đầu. đã được chuyển lên Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng. Lực lượng công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế cho hay đang phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và cơ quan chức năng điều tra vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại khu vực đường lên đèo Hải Vân, thuộc địa phận tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Trong lúc hỗn chiến giữa 2 nhóm, 1 đối tượng trong nhóm An Cư Đông sử dụng súng tự chế bắn trúng 1 thanh niên khiến người này tử vong. Các thanh niên còn lại chưa rõ thuộc nhóm nào bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện ở Đà Nẵng.

