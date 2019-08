Mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn, chồng chém vợ suýt lìa 2 bàn tay

Thứ Ba, ngày 13/08/2019 16:47 PM (GMT+7)

Sau khi ly hôn, hai bên không tự giải quyết được phần chia tài sản nên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp thửa đất rẫy 4ha.

Mâu thuẫn chia tài sản sau ly hôn, chồng chém vợ suýt lìa 2 bàn tay (Ảnh minh họa).

Ngày 13/8, VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với nghi can Đinh Văn Đương (47 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi can Đương và chị Trương Thị C. (42 tuổi, ngụ tổ 6, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông từng là vợ chồng. Chị C. hiện là giáo viên Trường tiểu học Lê Hồng Phong thuộc thị xã Gia Nghĩa), kết hôn vào năm 2017. Cả hai có với nhau một đứa con chung 1 tuổi. Thời gian chung sống, hai bên không hợp nhau nên đã gửi đơn ra tòa ly dị. Tháng 6/2019, TAND thị xã Gia Nghĩa đã quyết định công nhận thuận tình ly hôn; về phần tài sản chung mà hai bên tự thỏa thuận (do cả hai không yêu cầu).

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, hai bên không tự giải quyết được phần chia tài sản nên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp thửa đất rẫy 4ha tại thôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa). Ngày 29/7, chị C. thuê 3 người vào cắt cỏ tại rẫy. Khoảng 15h cùng ngày, nghi can Đương đi vào rẫy, thấy 3 người đang cắt cỏ nên đuổi và yêu cầu chị C. vào rẫy để nói chuyện.

Lúc này, chị C. và chị Đ. T. H. (chị dâu của chị C.) đi vào gặp Đương. Tại đây, hai bên phát sinh mâu thuẫn, nghi can Đương dùng dao chém liên tiếp hai nhát trúng vào hai cổ tay của vợ cũ khiến nạn nhân suýt bị đứt lìa hai bàn tay. Nạn nhân được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Do vết thương quá nặng, chị C. được chuyển xuống một bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục điều trị. Sau khi gây án, Đương đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tại bản bản kết luận giám định pháp y, chị C. bị vết thương gần đứt lìa bàn tay phải (tỷ lệ thương tích 47%) và bàn tay trái (24,91%). Tổng tỷ lệ là 71,91%.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.