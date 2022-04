Thấy bạn nghiện tử vong trong bãi đất trống, người đi cùng cầu cứu mọi người

Khi mọi người chạy đến, phát hiện một người tử vong, người còn lại không tỉnh táo, bên cạnh là nước cất, kim tiêm đã qua sử dụng.

Chiều 4-3, người dân ven quốc lộ 1 khu vực xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) thấy một thanh niên đứng trong khu đất trống vẫy tay cầu cứu.

Mọi người chạy đến phát hiện một thanh niên nằm bất động trên nền cỏ, trường hợp người kêu cứu trạng thái cũng không được bình thường, bên cạnh còn có ống kim tiêm, chai nước cất...

Người đàn ông kêu cứu ngồi thật lâu rồi cho biết: Người nằm bất động khoảng 38 tuổi, hiện ngụ ở ấp 1, xã Bình Tâm, TP Tân An. Còn bản thân 50 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Công an xã Bình Thạnh cùng công an huyện Thủ Thừa nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đưa người đàn ông còn sống đi bệnh viện. Riêng thi thể nạn nhân nghi sốc ma túy vẫn đang chờ cơ quan kỹ thuật hình sự tỉnh Long An lên khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Theo một công an đang bảo vệ hiện trường cho biết : "Có khả năng do tiêm chích quá liều nên nạn nhân chết tại chỗ, người còn lại có sử dụng, vẫn còn say thuốc".

Khu đất trống ven quốc lộ 1A này được quy hoạch chợ rau quả, tuy nhiên bỏ hoang gần 20 năm nay, hiện nay xung quanh toàn cây cỏ mọc um sùm dễ sinh tệ nạn xã hội.

Người dân sinh sống ở đây thường phản ánh khu vực này là điểm hút chích của các con nghiện khắp nơi tụ tập về, do khu đất rộng, không ai quản lý và nằm ven quốc lộ 1. Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra công An xác minh ,điều tra.

