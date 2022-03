Thấy bạn bị đánh hội đồng, thanh niên vào can bị đánh tử vong

Thứ Ba, ngày 01/03/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thấy bạn bị nhóm thanh niên đánh hội đồng, anh Đặng Văn T. lao vào can ngăn thì bị nhóm người này đánh đến tử vong.

Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã quyết định truy tố 10 bị can trong vụ hỗn chiến làm 1 người chết và 1 người bị thương tại cổng Công ty ITM Khu công nghiệp Vsip Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh.

Nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến

Trước đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 29-9-2021, tại cổng Công ty ITM Khu công nghiệp Vsip Đại Đồng xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả: Anh Đặng Văn T. tử vong; anh Lý Khánh L. bị thương.

Công an xác định do có mâu thuẫn với anh Lý Khánh L. trong khi đi thang máy tại Công ty ITM nên Nguyễn Xuân Hưởng (SN 2003, trú tại thôn Đại Vy, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã gọi điện, nhắn tin cho 9 đối tượng gồm Hoàng Văn Kỳ (SN 2004), Nguyễn Thế Trước (2004), Nguyễn Đăng Minh (SN 2001), Nguyễn Hữu Thanh (SN 1999), Đào Xuân Giáp (SN 2004; cùng trú tại thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du), Chu Xuân Tú (SN 2003; trú tại khu phố Yên Lã, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), Lê Nguyên Minh (SN 2002), Nguyễn Văn Hải, (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Long (SN 2002; cùng trú tại phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn) đến cổng Công ty ITM để đánh nhau.

Khoảng 20 giờ ngày 29-9-2021, cả nhóm gặp anh L. tại cổng Công ty ITM, Hải lao vào đấm vào đầu, đạp vào người anh L. nên cả nhóm cũng xông vào đấm, đá anh L.; Tú dùng gậy rút ba khúc bằng kim loại vụt vào đầu, lưng anh L.. Anh Đặng Văn T. (là bạn của anh L.) vào can ngăn thì bị Hưởng, Hải, Đăng Minh, Kỳ, Thanh, Long xông vào dùng tay chân đấm, đá, đạp vào vùng đầu, mặt và người khiến anh T. tử vong.

Vụ án có nhiều bị can, hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của con người; gây mất trật tự trị an xã hội; gây tâm lý hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn, xác định đây là vụ án hình sự trọng điểm để nhanh chóng điều tra, truy tố và đưa vụ án ra xét xử.

Sau thời gian tích cực điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố đối với 10 bị can trên.

Quá trình truy tố, thấy đã đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xét xử 8 bị can, gồm: Nguyễn Đình Hưởng, Chu Xuân Tú, Lê Nguyên Minh, Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Thanh, Hoàng Văn Kỳ về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự; 2 bị can gồm Nguyễn Thế Trước, Đào Xuân Giáp về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

