Căn ngăn vụ ẩu đả trong khi du xuân thì bị đánh chết

Thứ Ba, ngày 08/02/2022 15:47 PM (GMT+7)

Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ đánh nhau, dẫn đến một người tử vong xảy ra ngày mồng 2 Tết Nhâm Dần 2022, tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì.

Trước đó, khoảng 15h10 ngày 2-2-2022, N.T.A.N (SN 2005) đang bán hàng tạp hóa của gia đình tại thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì thì Nguyễn Đình Mạnh (SN 2003) và Nguyễn Thế Hùng (SN 2004) cùng trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì đến hỏi mua thuốc lá. Hai nam thanh niên đã có lời lẽ trêu đùa, xin số điện thoại của N.

Cùng lúc này, N.T.A (SN 2000, là anh trai N) đi chơi về đã ra xảy mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với Mạnh và Hùng.

Anh Nguyễn Ngọc C (SN 1995, trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì) và anh Nguyễn Trung K (SN 1999, trú tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì) đi qua vào can ngăn thì bị Mạnh và Hùng dùng cán chổi bằng inox, vỏ chai bia gây thương tích. Hậu quả, anh C được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì. Sau khi gây án, Mạnh và Hùng bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội truy bắt hai đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

