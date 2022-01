Cãi nhau với anh trai trong cuộc nhậu, 9X dùng kéo đâm chết bạn khi vào can ngăn

Trong lúc Cương và anh trai xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã, một người bạn góp mặt trong cuộc ăn nhậu đã tới can ngăn và mất mạng.

Chân dung đối tượng Lương Xuân Cương.

Tối 19/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang truy tìm Lương Xuân Cương (SN 1992, trú tại thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo đó, ngày 16/1, tại thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, Cương và anh trai cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu. Lúc này, giữa Cương và anh trai xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Thấy vậy, một người bạn có mặt trong cuộc nhậu đã vào can ngăn và bị Cương dùng kéo đâm tử vong.

Sau khi gây án, Lương Xuân Cương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khi bỏ trốn, đối tượng Cương mặc áo khoác màu xanh có mũ liền, mặc quần thể thao có kẻ sọc hai bên, đi xe mô tô nhãn hiệu Super Dream, biển kiểm soát 23G1-043.06.

Phòng PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang theo số điện thoại 02073.871.161 hoặc điều tra viên Nguyễn Cao Hoạt (SĐT: 0915.804.189) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Người nào bao che, chứa chấp đối tượng trên thì bị xử lý theo pháp luật.

